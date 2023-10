Αιγύπτιος αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε δύο τουρίστες από το Ισραήλ στην Αλεξάνδρεια, καθώς και έναν Αιγύπτιο πολίτη, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας και διεθνή ΜΜΕ.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, το τηλεοπτικό κανάλι Extra News, το οποίο έχει στενούς δεσμούς με τις αιγυπτιακές υπηρεσίες ασφαλείας, επικαλέστηκε αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας, ο οποίος ανέφερε ότι ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε στην επίθεση, η οποία έλαβε χώρα στην τοποθεσία «Στύλος του Πομπήιου» στην Αλεξάνδρεια. Το ίδιο μέσο αναφέρει ότι ο ύποπτος δράστης συνελήφθη.

Η ισραηλινή υπηρεσία διάσωσης ZAKA ανέφερε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Αλεξάνδρεια, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press.

