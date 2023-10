Το σύστημα προειδοποίησης για σεισμούς ενεργοποιήθηκε στην πόλη του Μεξικού αργά χθες (τοπική ώρα) ενώ σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε τμήματα της πρωτεύουσας, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες του Reuters, χωρίς να υπάρχουν άμεσα αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

Σε μια πρώτη ανακοίνωση, η σεισμολογική υπηρεσία του Μεξικού εκτίμησε το μέγεθος του σεισμού σε 6,3 βαθμούς, με το επίκεντρο να εντοπίζεται κοντά στην πόλη Ματίας Ρομέρο στη νότια πολιτεία Οαχάκα.

