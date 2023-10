Δύσκολα μπορεί κανείς να αποχωριστεί τις κακές συνήθειες, με τη Μάλια Ομπάμα να απαθανατίζεται να καπνίζει από τον φωτογραφικό φακό.

Η 25χρονη Μάλια Ομπάμα ντυμένη casual εθεάθη να καπνίζει τσιγάρο ενώ βρισκόταν έξω από ένα παντοπωλείο στο Λος Άντζελες.

Η κόρη του πρώην προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής απαθανατίστηκε να καπνίζει ενώ μιλούσε σε μια φίλη της και στεκόταν δίπλα σε ένα μαύρο αυτοκίνητο.’

Αυτή δεν είναι η μόνη φορά που η Μάλια Ομπάμα εθεάθη να καπνίζει.

Η απόφοιτος του Χάρβαρντ εντοπίστηκε για πρώτη φορά να καπνίζει ενώ παρακολουθούσε το φεστιβάλ Lollapalooza στο Σικάγο το 2016.

Συμπτωματικά, φωτογραφήθηκε φορώντας ένα μπλουζάκι «Smoking Kills» ενώ βρισκόταν σε ένα άλλο μουσικό φεστιβάλ στη Φιλαδέλφεια εβδομάδες αργότερα.

