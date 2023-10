Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ κατέρριψε ένα τουρκικό drone, το οποίο πετούσε πάνω από μία εγκατάσταση των συμμαχικών δυνάμεων και σε περιοχή που έχουν αναπτυχθεί Αμερικανοί στρατιώτες στη βορειοανατολική Συρία.

Μάλιστα αυτή η κίνηση ενδέχεται να κλιμακώσει την ένταση ανάμεσα στην Τουρκία και τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ.

Το περιστατικό γνωστοποιεί το Al-Monitor, επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πήγες, ενώ σύμφωνα με το ίδιο μέσο το Πεντάγωνο αναμένεται να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση τις επόμενες ώρες.

Μία ανώνυμη πηγή που μίλησε στη Wall Street Journal, ανέφερε ότι το drone καταρρίφθηκε αφότου αποτέλεσε κίνδυνο για τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

Η είδηση ότι ένα τουρκικό drone καταρρίφθηκε κυκλοφορούσε όλη μέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια ομάδα παρακολούθησης με έδρα το Λονδίνο, ανέφερε επίσης ότι το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε.

U.S. officials told Reuters that the U.S. shot down a Turkish drone near its troops in Syria. The officials added that it was the first time Washington has brought down an aircraft of NATO ally Turkey.

Το ίδιο ισχυρισμό επανέλαβαν και τοπικοί αξιωματούχοι ασφαλείας, αλλά και δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους και τους οποίους επικαλείται το Reuters.

Σύμφωνα με την πηγή του Reuters, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση προειδοποίησε κατ’ επανάληψη την ηγεσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων πως στη συγκεκριμένη περιοχή είχαν αναπτυχθεί Αμερικανοί στρατιώτες.

Ένας εκπρόσωπος των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), ο κορυφαίος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στη συνεχιζόμενη εκστρατεία υποβάθμισης και καταστροφής του Ισλαμικού Κράτους, επιβεβαίωσε ότι ένα μη επανδρωμένο drone καταρρίφθηκε, αλλά δεν διευκρίνισε πού και από ποιον.

Ο εκπρόσωπος του SDF, ο Φαρχάντ Σάμι δήλωσε στο Al-Monitor μέσω της εφαρμογής Whatsapp. «Για τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι καταρρίφθηκε ένα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επαρκή πληροφόρηση για να παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες».

Does Article 5 now come into effect? 🤔

NATO country US shoots down a drone from NATO country Turkey.

Η Άγκυρα διαψεύδει ότι ήταν τουρκικό το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε. «Δεν είναι δικό μας», είπε αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας όταν ρωτήθηκε εάν το UAV ανήκε στις ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας.

Ο Σαλίχ Μουσλίμ, αντιπρόεδρος του Κόμματος Δημοκρατικής Ένωσης, το οποίο μοιράζεται τη διοίκηση με την Κουρδική Αυτόνομη Διοίκηση στη Βορειοανατολική Συρία, ανέφερε στο Al-Monitor, ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε κοντά στο Τελ Μπενέρ, το οποίο βρίσκεται 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Αλ-Χασάκα.

Ο Μουσλίμ προσέθεσε ότι δεν είναι σαφές αν το κατέρριψαν οι σύμμαχοι ή οι τοπικές δυνάμεις. Όπως είπε οι σύμμαχοι έχουν βάση στο Τελ Μπεντέρ. «Εάν το κατέρριψαν οι σύμμαχοι ήταν για να προειδοποιήσουν την Τουρκία ότι έχει πάει πολύ μακριά και αποτελεί κίνδυνο για τις δυνάμεις τους».

Σύμφωνα με στρατιωτικές πληροφορίες, οι τουρκικές δυνάμεις σφυροκόπησαν στρατηγικές οικονομικές εγκαταστάσεις σήμερα στη ζώνη που διοικείται από τους Κούρδους, συμπεριλαμβανομένων πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

#Syria: Turkish TAI Anka UCAV was shot down near Tall Tamr in Al-Hasakah Governorate, northeastern Syria, amid series of Turkish airstrikes on SDF-controlled areas.

It is yet to be confirmed who is responsible for the downing. pic.twitter.com/xj9sI8hxxs

— Status-6 (@Archer83Able) October 5, 2023