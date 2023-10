Το tweet του Μασκ, το οποίο εμφανίζεται παρακάτω, έχει πάνω από 29 εκατομμύρια προβολές μέχρι στιγμής.

Η βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο θέμα από τότε που η Ρωσία εισέβαλε για πρώτη φορά στην χώρα το 2022.

Οι περισσότεροι Δημοκρατικοί και οι παραδοσιακοί συντηρητικοί Ρεπουμπλικάνοι τάχθηκαν υπέρ της βοήθειας προς την Ουκρανία, αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι ευθυγραμμισμένοι με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αντιτάχθηκαν σε μεγάλο βαθμό.

Ορισμένοι υποστηρικτές του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων πολλών στο Κογκρέσο, είπαν ότι αντιτίθενται στη χρηματοδότηση για την Ουκρανία και θέλουν να δαπανηθούν χρήματα για την ασφάλεια των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού.

Ο Μασκ τάχθηκε υπέρ της ιδέας αυτής, επισκέφθηκε μάλιστα και το Τέξας πρόσφατα για να δει μετανάστες που είχαν τεθεί υπό κράτηση.

Went to the Eagle Pass border crossing to see what’s really going on pic.twitter.com/ADYY2XvAKT

— Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023