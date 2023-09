Από το πρώτο ριπλέι, για να μην πούμε ότι δεν χρειαζόταν ούτε αυτό, φάνηκε ότι το γκολ του Λουίς Ντίαζ κόντρα στην Τότεναμ ήταν καθαρό. Ο παίκτης της Λίβερπουλ ήταν εμφανώς καλυπτόμενος από τον Ρομέρο και το γκολ του θα έπρεπε να μετρήσει κανονικά.

Κι όμως! Η φάση ελέγχθηκε από το VAR το οποίο έβγαλε εκτεθειμένο τον Κολομβιανό και το 0-0 σε εκείνο το σημείο του ματς παρέμεινε, με τους «κόκκινους, που ήδη έπαιζαν με παίκτη λιγότερο, να δέχονται λίγο αργότερα το πρώτο γκολ.

Με το τέλος του ματς ο Γιούργκεν Κλοπ ήταν έξαλλος. Έκανε λόγο για ένα παιχνίδι με πρωτοφανή αδικία κατά της ομάδας του και παρότι πολλές φορές έχει κατηγορηθεί ως γκρινιάρης, αυτή τη φορά είχε κάθε λόγο να διαμαρτύρεται.

«Δεν έχω βιώσει ποτέ παιχνίδι με πιο άδικες συνθήκες και τρελές αποφάσεις. Στο ημίχρονο είδαμε το γκολ του Ντίας στο κινητό κάποιου. Είναι προφανές πως το VAR τράβηξε λάθος τις γραμμές. Δεν μπορεί να είναι ποτέ οφσάιντ. Ποτέ. Η πρώτη κάρτα στον Ζότα επίσης δεν είναι ποτέ κάρτα. Είναι τρελό, ο αντίπαλος απλά χτύπησε τα πόδια του μόνος του», ανέφερε ο Γερμανός.

Για να συνεχίσει αποθεώνοντας τους παίκτες του που πάλεψαν μέχρι τέλους ακόμη και με δύο αποβολές. «Ποτέ δεν ήμουν πιο περήφανος για μια ομάδα. Είναι βουνά όλοι οι παίκτες μου. Ακόμα και με δέκα παίκτες ήμασταν πάρα πολύ καλοί, δημιουργούσαμε κινδύνους», πρόσθεσε ο Κλοπ.

Το «Beinports» ήταν ίσως το πρώτο ΜΜΕ που επιβεβαίωσε το λάθος. Για την ακρίβεια το σκάνδαλο αφού για τέτοιο πρόκειται. Όπως θα δείτε και στην φωτογραφία ο σκόρερ καλύπτεται για 62 εκατοστά, με τις γραμμές που έβαλε το VAR να είναι προφανώς λάθος.

Luis Díaz had a goal chalked off by VAR. @richardajkeys and Andy Gray take a closer look… #beINPL #TOTLIV pic.twitter.com/cDSpws1YrY

Κάτι που επιβεβαίωσε λίγη ώρα αργότερα με επίσημη ανακοίνωσή της η Ένωση Διαιτητών της Αγγλίας που παραδέχθηκε πως το γκολ του Ντίας έπρεπε να μετρήσει. «Σημειώθηκε ένα σημαντικότατο ανθρώπινο σφάλμα. Έπρεπε να το δει ο VAR, αλλά απέτυχε να παρέμβει στη φάση» ανέφερε μεταξύ άλλων η τοποθέτηση της PGMOL που αποδίδει το λάθος σε ένα ανθρώπινο σφάλμα.

Όπως και να ‘χει η Λίβερπουλ έχασε αυτό το ματς και εκτός από το γκολ αυτό, το οποίο θα της έδινε προβάδισμα, έχει παράπονα και για τη δεύτερη αποβολή. Οι «κόκκινοι» θεωρούν πως η πρώτη κίτρινη του Ζότα ήταν υπερβολική και δεν θα έπρεπε να την έχει πάρει.

«PGMOL acknowledge a significant human error occurred during the first half of Tottenham Hotspur v Liverpool.»

The PGMOL statement on the Luis Diaz disallowed goal. 👇 pic.twitter.com/qC2C0jMsXD

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 30, 2023