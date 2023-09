Το Ανήλικο αγόρι συνελήφθη για «πρόκληση εγκληματικής ζημίας» σε σχέση με την κοπή του 300 ετών δέντρου Sycamore Gap στη βόρεια Αγγλία, το οποίο αποκαλούνταν δέντρο του «Ρομπέν των Δασών». Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Νορθάμπρια «το αγόρι τελεί υπό κράτηση και βοηθά τους αστυνομικούς στις έρευνές τους».

Σύμφωνα με τον Guardian, οι ντόπιοι και οι αρχές του εθνικού πάρκου δήλωσαν ότι «δυσκολεύονται να δουν τη λογική» στην καταστροφή του δέντρου που έχει γίνει εδώ και καιρό «κομμάτι του DNA αυτής της περιοχής» και έχει περάσει από χιλιάδες αλλαγές εποχών. Το δέντρο, που πιστεύεται ότι ήταν περίπου 300 ετών, έγινε διάσημο όταν εμφανίστηκε στην ταινία του 1991 «Ρομπέν των Δασών: Ο πρίγκιπας των κλεφτών», με πρωταγωνιστή τον Κέβιν Κόστνερ.

Ο υπαστυνόμος Κέβιν Γουόρινγκ της αστυνομίας της Νορθάμπρια δήλωσε την Πέμπτη: «Πρόκειται για ένα παγκοσμίου φήμης ορόσημο και τα σημερινά (σ.σ. χθεσινά) γεγονότα προκάλεσαν σοβαρό σοκ, θλίψη και θυμό στην τοπική κοινότητα και όχι μόνο. Μετά από αυτόν τον βανδαλισμό ξεκίνησε αμέσως έρευνα και σήμερα το απόγευμα έχουμε ήδη συλλάβει έναν ύποπτο σε σχέση με τις έρευνές μας».

«Το Sycamore Gap ψηφίστηκε ως το «δέντρο της χρονιάς» το 2016 στα βραβεία του Woodland Trust και αγαπήθηκε πολύ από ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Η αρχή του εθνικού πάρκου Νορθάμπερλαντ θα ήθελε να ζητήσει από το κοινό να μην επισκεφθεί το σημείο αυτή τη στιγμή, ενώ συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για να εντοπίσουμε τι έχει συμβεί και να κάνουμε την τοποθεσία ασφαλή», επισημαίνεται σε χθεσινή ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τις φωτογραφίες που ανέβηκαν στα social media, πλέον μένουν μόνον οι ρίζες από το δέντρο, με την τοπική αστυνομία να έχει ξεκινήσει τις έρευνες για να εξακριβωθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Absolutely gutting morning on Hadrian’s Wall. No more Sycamore Gap. pic.twitter.com/MWb49kZlaG

— Twice Brewed Brew Co. (@TwiceBrewedCo) September 28, 2023