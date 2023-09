Στο Τόκιο συνεχίζει ότι ακριβώς έκανε στην Γουαδαλαχάρα η Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, λίγες μέρες μετά το θρίαμβο στο Μεξικό, μπήκε ορεξάτη στην αναμέτρηση και ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της αντιπάλου της.

Η Σάκκαρη έκανε μια αψεγάδιαστη εμφάνιση απέναντι στην Γιαπωνέζα Ντόι, την οποία και κέρδισε με 6-3/6-1 σε μόλις μια ώρα και εφτά λεπτά, παίρνοντας το εισιτήριο για τον προημιτελικό του τουρνουά της κατηγορίας WTA500 στο Τόκιο.

Εκεί θα αντιμετωπίσει ξανά (όπως και στο Μεξικό), την Γαλλίδα, Καρολίν Γκαρσία για μια θέση στον ημιτελικό μιας ακόμη σπουδαίας διοργάνωσης.

Η Σάκκαρη μπήκε «σφήνα» στο ματς και μόλις στο δεύτερο γκέιμ έκανε το μπρέικ που της έδωσε προβάδισμα στο σκορ. Αυτό όχι μόνο το κράτησε, αλλά στο ένατο γκέιμ έψαξε και βρήκε ακόμη ένα «σπάσιμο» που της έδωσε το πρώτο σετ με 6-3, μετά από 41 λεπτά.

Η ψυχολογία και το μομέντουμ ήταν ολοκληρωτικά με το μέρος της Μαρίας, κάτι που δεν άφησε ανεκμετάλλευτο η Ελληνίδα τενίστρια. Ξανά δύο μπρέικ -αυτή τη φορά πιο νωρίς μέσα στο σετ-, τελικό σκορ 6-1 και μια άνετη νίκη-πρόκριση για την Σάκκαρη.

Αυτό ήταν το τελευταίο ματς της καριέρας της για την Γιαπωνέζα αθλήτρια, η οποία εμφανώς συγκινημένη δήλωσε «είχα μία ευτυχισμένη καριέρα και είναι υπέροχο να την κλείσω εδώ».

«It was an honor» 🫂

Tokyo No.4 seed @mariasakkari defeats @MisakiDoiTennis, who finishes her playing career on home soil 🥺#TorayPPO pic.twitter.com/3Znd1l2dxY

September 28, 2023