Το κόλπο του καλοκαιριού ολοκλήρωσαν οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Μια ανταλλαγή που αυτομάτως τους βάζει στην poll position της χρονιάς καθώς πλάι στον Greek Freak πρόσθεσαν τον Νταμιάν Λίλαρντ από τους Μπλέιζερς.

Οπως αποκάλυψε ο Έιντριαν Βοϊναρόβσκι του ESPN, έπρεπε να υπάρξει τριπλή ανταλλαγή για να πάρει τον δρόμο για το Μιλγουόκι και την παρέα του Γιάννη ο Λίλαρντ.

Συγκεκριμένα, τα «Ελάφια» έδωσαν τον Τζρου Χόλιντεϊ στους Μπλέιζερς και τον Γκρέισον Άλεν στους Φοίνιξ Σανς, που πήραν από το Πόρτλαντ τον Γιουσούφ Νούρκιτς και τον Νασίρ Λιτλ. Από την άλλη, το Φοίνιξ έστειλε στους Μπλέιζερς τόσο τον Ντιάντρε Έιτον, όσο και τον Τουμανί Καμαρά.

Νέες περιπέτειες και νέες προκλήσεις λοιπόν για τον Λίλαρντ, που πάει στο Μιλγουόκι για να ρίξει και την τελευταία… ζαριά για το πολυπόθητο δαχτυλίδι του NBA. Πολλοί οι μνηστήρες που βρίσκονταν στο κατώφλι του, με τον 33χρονο να καταλήγει τελικά στην αγκαλιά του Ελληνα σούπερ σταρ.

Από τους τελευταίους «πιστούς» ο 33χρονος παίκτης, ετοιμάζεται για το βήμα παραπάνω στην καριέρα του. Μια ζωή στο Πόρτλαντ και το Όρεγκον ο Λίλαρντ, τίμησε και με το παραπάνω τη φανέλα των Μπλέιζερς. Της ομάδας που τον απέκτησε στο Νο6 του draft του 2012. Και που φυσικά δεν μετάνιωσε ποτέ για την επιλογή της.

Η κίνηση της χρονιάς φέρει την υπογραφή των Μπακς, που… απάντησαν με τον καλύτερο τρόπο στην προ ημερών δήλωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Σεισμός μεγατόνων στον μαγικό κόσμο του NBA, με το δίδυμο Αντετοκούνμπο-Λίλαρντ να ετοιμάζεται να σπείρει τον φόβο και τον τρόμο.

Lillard goes Milwaukee as part of a 3-team deal with Jrue Holiday, Deandre Ayton, Toumani Camara, a 2029 unprotected MIL 1st, and unprotected MIL swap rights in 2028 and 2030 to Blazers. Phoenix lands Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little and Keon Johnson. https://t.co/Ge0H91AiIA

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 27, 2023