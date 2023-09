Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η σύζυγος του υποδέχθηκαν πριν από λίγες ημέρες το νέο μέλος της οικογένειας τους, την κόρη τους, Εύα Μπρουκ.

Όπως είναι λογικό με τον ερχομό του τρίτου του παιδιού, ο «Greek Freak» πλέει σε πελάγη ευτυχίας, με τον ίδιο να έχει αποκτήσει από νωρίς την «ταμπέλα» του χαζομπαμπά.

Για αυτό ακριβώς πήγε στην προπόνηση με ροζ παπούτσια που έγραφαν πάνω «Εύα». Μάλιστα, αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες στα προσωπικά του social media, ο Γιάννης έγραψε: «Το ροζ αρχίζει να μου αρέσει πολύ».

Hot pink is growing on me 💕 pic.twitter.com/ozZB8sNirj

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) September 26, 2023