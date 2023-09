Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά σε εργοστάσιο που κατασκευάζει μπαλάκια του γκολφ, στην Ταϊβάν, οι τρεις από αυτούς από μια έκρηξη, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Η φωτιά ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και μαινόταν όλη τη νύχτα. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους εργάτες, τραυματίστηκαν.

Οι τρεις από τους νεκρούς είναι πυροσβέστες. Αγνοείται ακόμη η τύχη ενός πυροσβέστη και άλλων τριών ανθρώπων.

Η πρόεδρος της Ταϊβάν Τσάι Ινγκ-ουέν πήγε σήμερα στον τόπο της τραγωδίας για να συλλυπηθεί τις οικογένειες των θυμάτων. Ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Ένας αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Πινγκτούνγκ είπε στους δημοσιογράφους ότι το υπεροξείδιο που ήταν αποθηκευμένο στο εργοστάσιο ενδέχεται να προκάλεσε την πρώτη μεγάλη έκρηξη, ενώ ακολούθησαν πολλές μικρότερες. Πολλοί άνθρωποι παγιδεύτηκαν μέσα στο εργοστάσιο λόγω των εκρήξεων, από τις οποίες κατέρρευσε ένα μέρος της στέγης.

Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να επιχειρούν στον χώρο του εργοστασίου, επιδιώκοντας να εντοπίσουν διασωθέντες.

Rescuers searched for survivors after a deadly fire and explosions at a golf factory in southern Taiwan pic.twitter.com/4qZL8hyTqB

— Reuters (@Reuters) September 23, 2023