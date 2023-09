Κυβερνοασφάλεια

Η HP δημοσίευσε την τριμηνιαία έκθεση HP Wolf Security Threat Insights Report, η οποία δείχνει πώς οι απειλητικοί φορείς συνδέουν διαφορετικούς τύπους επιθέσεων για να ξεγλιστρήσουν από τα εργαλεία ανίχνευσης.

Με την απομόνωση των απειλών που έχουν διαφύγει από τα εργαλεία ανίχνευσης σε υπολογιστές, η HP Wolf Security έχει συγκεκριμένη εικόνα για τις τελευταίες τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου στο ταχέως μεταβαλλόμενο τοπίο του κυβερνοεγκλήματος.

Μέχρι σήμερα, οι πελάτες της HP Wolf Security έχουν κάνει κλικ σε πάνω από 30 δισεκατομμύρια συνημμένα email, ιστοσελίδες και κατεβασμένα αρχεία χωρίς να έχουν αναφερθεί παραβιάσεις.

Με βάση δεδομένα από εκατομμύρια τελικά σημεία που εκτελούν το HP Wolf Security , οι ερευνητές διαπίστωσαν:

Είναι ώρα παιχνιδιού για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου που κατασκευάζουν επιθέσεις: Οι αλυσίδες επιθέσεων είναι συχνά τυποποιημένες, με καθιερωμένες διαδρομές προς το ωφέλιμο φορτίο. Ωστόσο, οι δημιουργικές εκστρατείες QakBot είδαν τους απειλητικούς φορείς να συνδέουν διαφορετικά μπλοκ μεταξύ τους για να δημιουργήσουν μοναδικές αλυσίδες μόλυνσης. Αλλάζοντας διαφορετικούς τύπους αρχείων και τεχνικές κατάφεραν να παρακάμψουν τα εργαλεία ανίχνευσης και τις πολιτικές ασφαλείας. Το 32% των αλυσίδων μόλυνσης QakBot που αναλύθηκαν από την HP το δεύτερο τρίμηνο ήταν μοναδικές.

Ο Patrick Schläpfer, Senior Malware Analyst στην ομάδα έρευνας απειλών της HP Wolf Security, σχολιάζει: «Οι σημερινοί επιτιθέμενοι γίνονται όλο και καλύτερα οργανωμένοι και πιο ενημερωμένοι. Ερευνούν και αναλύουν τα εσωτερικά του λειτουργικού συστήματος, γεγονός που τους διευκολύνει πολύ να εκμεταλλευτούν τα κενά. Γνωρίζοντας ποιες πόρτες πρέπει να ανοίξουν, μπορούν να περιηγηθούν στα εσωτερικά συστήματα με ευκολία, χρησιμοποιώντας σχετικά απλές τεχνικές με πολύ αποτελεσματικούς τρόπους – χωρίς να σημάνουν συναγερμό».

Η έκθεση περιγράφει λεπτομερώς πώς οι ομάδες εγκληματιών στον κυβερνοχώρο διαφοροποιούν τις μεθόδους επίθεσης για να παρακάμπτουν τις πολιτικές ασφαλείας και τα εργαλεία ανίχνευσης. Τα βασικά ευρήματα περιλαμβάνουν:

Τα αρχεία ήταν ο πιο δημοφιλής τύπος παράδοσης κακόβουλου λογισμικού για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο, που χρησιμοποιήθηκε στο 44% των περιπτώσεων που αναλύθηκαν από την HP.

Το δεύτερο τρίμηνο σημειώθηκε αύξηση 23% στις απειλές HTML που σταμάτησε η HP Wolf Security σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο.

Υπήρξε μια αύξηση κατά 4% στα εκτελέσιμα αρχεία (από 14% σε 18%) από το πρώτο στο δεύτερο τρίμηνο, η οποία οφείλεται κυρίως στη χρήση του αρχείου PDFpower.exe, το οποίο συνδύαζε λογισμικό με κακόβουλο λογισμικό αεροπειρατείας του προγράμματος περιήγησης.

Η HP σημείωσε μείωση κατά 6% στο κακόβουλο λογισμικό λογιστικών φύλλων (από 19% σε 13%) το πρώτο τρίμηνο σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο, καθώς οι επιτιθέμενοι απομακρύνονται από τις μορφές του Office στις οποίες είναι πιο δύσκολο να εκτελέσουν μακροεντολές.

Τουλάχιστον το 12% των απειλών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εντοπίστηκαν από το HP Sure Click παρέκαμψε έναν ή περισσότερους σαρωτές πύλης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το δεύτερο τρίμηνο.

Οι κυριότεροι φορείς απειλών το δεύτερο τρίμηνο ήταν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (79%) και οι λήψεις μέσω προγράμματος περιήγησης (12%).

«Ενώ οι αλυσίδες μόλυνσης μπορεί να ποικίλλουν, οι μέθοδοι έναρξης παραμένουν οι ίδιες- αναπόφευκτα καταλήγουν στο να κάνει ο χρήστης κλικ σε κάτι. Αντί να προσπαθούν να μαντέψουν την αλυσίδα μόλυνσης, οι οργανισμοί θα πρέπει να απομονώσουν και να περιορίσουν τις επικίνδυνες δραστηριότητες, όπως το άνοιγμα συνημμένων email, το κλικ σε συνδέσμους και οι λήψεις στο πρόγραμμα περιήγησης», σχολίασε ο Dr. Ian Pratt, Global Head of Security for Personal Systems, της HP Inc..

Η HP Wolf Security εκτελεί τις επικίνδυνες εργασίες σε απομονωμένες, ενισχυμένες με hardware εικονικές μηχανές που εκτελούνται στο τελικό σημείο για την προστασία των χρηστών, χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγικότητά τους. Καταγράφει επίσης λεπτομερή ίχνη των προσπαθειών μόλυνσης. Η τεχνολογία απομόνωσης εφαρμογών της HP μετριάζει τις απειλές που ξεφεύγουν από άλλα εργαλεία ασφαλείας και παρέχει μοναδικές γνώσεις σχετικά με νέες τεχνικές εισβολής και τη συμπεριφορά των φορέων απειλών.

Πηγή ΟΤ