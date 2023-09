«Eπί χρόνια, παρασκηνιακές δυνάμεις έχουν κατ’ επανάληψιν προσπαθήσει να σιγήσουν τη φωνή μου να σκάψουν τον πολιτικό μου τάφο. Από την ώρα που διέρρευσε η έρευνα, πριν από περίπου ένα χρόνο, υπήρξε μια ενεργή εκστρατεία δυσφήμισης από ανώνυμες πηγές και υπονοούμενα για να δημιουργήσουν μία ατμόσφαιρα ανομίας, που όμως δεν υπάρχει.» τονίζει ο Αμερικανός Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, που μαζί με τη σύζυγό του κατηγορούνται για αδικήματα δωροδοκίας σε σχέση με τις επαφές τους με τρεις επιχειρηματίες του Νιου Τζέρσεϊ.

«Η υπερβολή των εισαγγελέων είναι προφανής. Έχουν παραποιήσει την κανονική εργασία που κάνει ένα γραφείο Γερουσιαστή. Και σαν μην έφτανε αυτό, ανικανοποίητοι από τους ψευδείς ισχυρισμούς εναντίον μου, επιτέθηκαν και στη σύζυγό μου για μακροχρόνιες φιλίες που είχε πριν καν γνωριστούμε.» προσθέτει ο Μενέντεζ.

«Αυτοί που βρίσκονται πίσω από αυτήν την εκστρατεία δεν μπορούν να δεχτούν ότι ένας Λατινοαμερικανός πρώτης γενιάς με ταπεινή καταγωγή θα μπορούσε να γίνει Γερουσιαστής των ΗΠΑ και να υπηρετεί την πατρίδα με τιμή. Ακόμη χειρότερα, με βλέπουν ως εμπόδιο στους ευρύτερους πολιτικούς τους στόχους.»

» Με έχουν κατηγορήσει ψευδώς στο παρελθόν επειδή αρνήθηκα να υποχωρήσω στις υπάρχουσες δυνάμεις έτσι ώστε και οι πολίτες του Νιου Τζέρσεϊ να μπορέσουν να δουν μέσα από τα ψεύδη και να αναγνωρίσουν ότι ήμουν αθώος. Εργάστηκα καθημερινά για να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη τους παλεύοντας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας, την ανανέωση των υποδομών και τη μείωση του κόστους για τις οικογένειες του Νιου Τζέρσεϊ.»

» Έχω επίσης σταθεί ακλόνητος απέναντι σε δικτάτορες σε όλο τον κόσμο –είτε στο Ιράν, την Κούβα, την Τουρκία ή αλλού– παλεύοντας ενάντια στις δυνάμεις του κατευνασμού και στηρίζοντας αυτούς που υπερασπίζονται την ελευθερία και τη δημοκρατία.

» Παραμένω προσηλωμένος στη συνέχιση αυτής της σημαντικής δουλειάς και δεν θα αποσπάσω την προσοχή μου από αβάσιμους ισχυρισμούς. Από τους υποστηρικτές μου, τους φίλους μου και την ευρύτερη κοινότητα, σας ζητώ να θυμηθείτε τις άλλες φορές που οι εισαγγελείς έκαναν λάθος και να επιφυλαχθείτε για την κρίση σας.»

«Είμαι βέβαιος ότι αυτό το ζήτημα θα επιλυθεί επιτυχώς μόλις παρουσιαστούν όλα τα στοιχεία και οι συμπολίτες μου στο Νιου Τζέρσει θα διαπιστώσουν αυτό ακριβώς» καταλήγει ο Μενέντεζ.

Menendez had all charges in his previous indictment dismissed in January 2018.

New indictment says this «corrupt relationship» began around 2018. pic.twitter.com/DWAWjVtad4

— Aaron Blake (@AaronBlake) September 22, 2023