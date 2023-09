Η στιγμή που οι κεραυνοί χτυπούν τρεις ανθρώπους και σκοτώνουν τους δύο από αυτούς κατά τη διάρκεια καταιγίδας στο νοτιοανατολικό Μεξικό, καταγράφηκε σε ένα σοκαριστικό βίντεο.

Τραγικό θάνατο βρήκαν μια 33χρονη γυναίκα, η Ελβία ντε Ζεσούς, που έκανε διακοπές και ένας πλανόδιος πωλητής, ο Φέλιξ Άντρες. Όλα έγιναν σε παραλία της περιοχής Aquila της πολιτείας Michoacán στο νοτιοανατολικό Μεξικό.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, ο δήμαρχος της Aquila επιβεβαίωσε πως οι κεραυνοί χτύπησαν δυο άντρες και μια γυναίκα.

Η γυναίκα, τουρίστρια στην περιοχή, σκοτώθηκε ακαριαία ενώ ο άλλος άντρας, ένας πωλητής αιωρών, πέθανε λίγη ώρα μετά, καθώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Από το χτύπημα τραυματίστηκε και ένας τρίτος άνδρας, ο οποίος κατάφερε να επιβιώσει.

Στο βίντεο καταγράφηκε η τρομακτική στιγμή που οι κεραυνοί πέφτουν και χτυπούν τους ανθρώπους, σαν να τους είχαν σημαδέψει.

*DISCRETION ADVISED* Two people are reportedly struck by lighting on a beach in Aquila, Michoacán in #Mexico 😥

Stay indoors during thunderstorms! ⚡️pic.twitter.com/ND7zjXUfTZ

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 19, 2023