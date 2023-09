Με ένα μακροσκελές αποχαιρετιστήριο μήνυμά του στα social media, ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για το διάστημα της θητείας του στην Εθνική Ανδρών, από την οποία αποτελεί και επίσημα από σήμερα παρελθόν, αναφέρθηκε στην προσπάθεια του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ενώ υπογράμμισε ότι θα βρίσκεται πάντα δίπλα στην Εθνική αφιλοκερδώς σε ό,τι κι αν χρειαστεί στο μέλλον.

«Τον Μάρτιο του 2022, μετά από την πρόσκληση και τιμή που μου έγινε από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, κο Λιόλιο, ανέλαβε τη θέση του προπονητή της Εθνικής Ελλάδας. Μία θέση που πάντα θεωρούσα τιμή να προσκληθώ και υποχρέωση να αναλάβω.

Σε όλο το διάστημα έδωσα όλο μου το είναι για να πετύχει η Εθνική μας. Παρόλες τις αντιξοότητες που η Εθνική μας συνάντησε, θεωρώ πως παλέψαμε με όλες τις δυνάμεις για να εκπροσωπήσουμε με σεβασμό, μαχητικότητα και αυταπάρνηση τη χώρα μας.

Μετά το πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, η Εθνική μπαίνει σε μία χρονιά που κατάφερε να προκριθεί για να αγωνιστεί στο προ-ολυμπιακό τουρνουά με στόχο την πρόκριση στην Ολυμπιάδα. Το τουρνουά αυτό, θα πραγματοποιηθεί λίγες μόλις εβδομάδες μετά το τέλος των υποχρεώσεων της ομάδας της Ευρωλίγκα οι οποίες πρωταγωνιστούν στα πρωταθλήματά τους.

Η σκέψη μου από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα την Εθνική μας ήταν πως αυτή πρέπει να ενώνει. Είναι η ομάδα όλων των Ελλήνων και έχουμε υποχρέωση να την βάζουμε πάνω από την προσωπική μας θέληση και το προσωπικό μας συμφέρον. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η προσωπική μου θέληση είναι να οδηγήσω την Εθνική μας στο επερχόμενο προ ολυμπιακό τουρνουά.

Οι ανειλημμένες υποχρεώσεις που έχω όμως με το κλαμπ μου, οι οποίες τελειώνουν μόλις λίγες εβδομάδες πριν την αρχή του προ-ολυμπιακού τουρνουά, δεν επιτρέπουν τη διαθεσιμότητά μου στον βαθμό που πιστεύω πως απαιτεί η προετοιμασία για ένα τόσο σημαντικό τουρνουά.

Ως εκ τούτου, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας κο Λιόλιο, αποφασίσαμε να είμαι δίπλα στην ομοσπονδία και στην Εθνική μας αφιλοκερδώς μόνο με την συμβουλή και την άποψή μου οποτεδήποτε και αν αυτή χρειαστεί.

Σε αυτό το διάστημα του ενάμιση χρόνου, αισθάνθηκα την αγκαλιά και την ευχή όλων των υγιών Ελλήνων φιλάθλων και αυτό με γέμισε περισσότερο ακόμα και από τίτλους που έχω κατακτήσει σε επίπεδο ομάδων.

Προσωπικά, έδωσα και την τελευταία ρανίδα της δύναμής μου για να εκπροσωπήσω επάξια τη χώρα μας ενώ γέμισα με υπερηφάνεια και ταπεινότητα αντιλαμβανόμενος πόσο μικρό είναι το ατομικό μέγεθος όλων μας, μπροστά στο μεγαλείο της εκπροσώπησης της χώρας και της συμμετοχής στην Εθνική μας ομάδα

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παίκτες, τους προπονητές και το σταφ που διέθεσαν τον εαυτό τους για την Εθνική τόσο στις προπονήσεις, όσο και στα παράθυρα των διοργανώσεων αλλά και στο Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Πάνω από όλα, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φιλάθλους που αγάπησαν και αγαπάνε την Εθνική μας και που την αγάπη τους αυτή την νοιώσαμε όλο αυτό το διάστημα και να τους ζητήσω να τη στηρίξουμε στην προσπάθεια που θα κάνει να προκριθεί στην Ολυμπιάδα».

