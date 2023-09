Η 15η θέση που κατέλαβε η Εθνική μας στο MundoBasket 2023 την έφερε στην 14η θέση στο τελευταίο FIBA Ranking. Την μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η Λετονία η οποία τέλειωσε τη διοργάνωση στην 5η θέση σκαρφαλώνοντας στην 8η θέση της κατάταξης.

Στην κορυφή ανέβηκε και πάλι η Αμερική, ενώ η Ισπανία οπισθοχώρησε στην δεύτερη θέση. Σημαντικές άνοδοι για τη Γερμανία (+8), η οποία βρίσκεται πλεόν στη τρίτη θέση, και τον Καναδά (+9) που κατατάσσεται έκτος. Η πρώτη πεντάδα αποτελείται από: ΗΠΑ, Ισπανία, Γερμανία, Αυστραλία και Σερβία. Στο Top 20 επίσης μπήκαν η Δομινικανή Δημοκρατία (18η θέση) και το Πουέρτο Ρίκο (17η θέση).

Τι σημαίνει όμως η 14η θέση για την Εθνική Ελλάδος για το προολυμπιακό; Η «επίσημη αγαπημένη» θα βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ μαζί με έναν «ισχυρό» στον όμιλο της. Αν οι Ισπανία και Λετονία διοργανώσουν ομίλους των Προολυμπιακών κι αν η Ελλάδα φιλοξενήσει αντίστοιχα κάποιον όμιλο, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες ο ισχυρός του ομίλου της να είναι μία εκ των Λιθουανίας ή Σλοβενίας. Αυτό αποκλείει τις δύο αναφερόμενες ως πιθανούς αντιπάλους.

1. ΗΠΑ (+1)

2. Ισπανία (-1)

3. Γερμανία (+8)

4. Αυστραλία (-1)

5. Σερβία (+1)

6. Καναδάς (+9)

7. Αργεντινή (-3)

8. Λετονία (+22)

9. Γαλλία (-4)

10. Λιθουανία (-2)

11. Σλοβενία (-4)

12. Βραζιλία (+1)

13. Ιταλία (-3)

14. Ελλάδα (-5)

15. Πολωνία (-1)

16. Πουέρτο Ρίκο (+5)

17. Μαυροβούνιο (+2)

18. Δομινικανή Δημοκρατία (+6)

19. Τσεχία (-7)

20. Φινλανδία (+5)

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 🚨

🇺🇸 USA reclaim #1 spot in FIBA Men’s World Ranking!

📊 See the full rankings here, presented by @Nike: https://t.co/GeTyrrEHDF pic.twitter.com/oDljE0NUAR

— FIBA (@FIBA) September 15, 2023