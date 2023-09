Στις διακοπές του στις Μαλδίβες πριν από μια 10ετία, ο Αντόνιο Χόρτα Οζόριο συνάντησε τυχαία έναν από τους πιο προβληματικούς πελάτες του, τον Αντόνιο Μπάρκλεϊ (Barclay). Οι δύο τους γνωρίζονταν πολύ καλά, καθώς η οικογένεια των Μπάρκλεϊ ήταν ο οφειλέτης ενός από τα μεγαλύτερα δάνεια στον ισολογισμό του τραπεζικού ομίλου Lloyds, στον οποίο ο Οζόριο ήταν επικεφαλής από το 2011.

Τα δάνεια, που δόθηκαν με εγγύηση την επιχειρηματική αυτοκρατορία της διάσημης βρετανικής οικογένειας, συμπεριλαμβανομένης της εφημερίδας The Telegraph, είχαν αρχικά εγκριθεί από την HBOS, που κατέρρευσε το 2008.

Ο Οζόριο εγκατέλειψε τους Lloyds το 2011, αλλά το έργο της μείωσης της έκθεσης τους στους Μπάρκλεϊ συνέχισε ο αντικαταστάτης του, Τσάρλι Ναν. Περίπου 15 χρόνια μετά την διάσωση της HBOS από τη Lloyd’s με κυβερνητική πρωτοβουλία, η λύση του προβλήματος με αυτά τα δάνεια σχετίστηκε με την απόφαση ανάκτησης του ελέγχου του προαναφερόμενου ομίλου μέσων μαζικής ενημέρωσης από τη γνωστή οικογένεια με χρήματα από τη Μέση Ανατολή και στη συνέχεια της πώλησης του.

Η απόκτηση μιας από τις πιο επιδραστικές εφημερίδες της Βρετανίας από τη γνωστή τράπεζα αποδεικνύει πως δύο αδέλφια της εργατικής τάξης από το Δυτικό Λονδίνο έχτισαν μια επιχειρηματική αυτοκρατορία «με χρήματα άλλων», γράφουν οι Financial Times.

«Η επιχείρηση είναι γεμάτη χρέη. Χρωστάει περισσότερα από την αξία της», επιβεβαιώνει στη βρετανική εφημερίδα πρώην συνεργάτης τους, φέρνοντας ξανά στην επιφάνεια τα μεγάλα ερωτήματα για την τύχη και των άλλων επιχειρήσεων των Μπάρκλεϊ, όπως είναι τα καταστήματα λιανικής πώλησης Littlewoods και άλλα πολλά. «Όπως έχουμε πει πολλές φορές, οι συζητήσεις με τον τραπεζικό όμιλο Lloyds συνεχίζονται. Ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε σε μια συμφωνία που θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές» είναι η σιβυλλική απάντηση της οικογένειας.

Η αυτοκρατορία των Μπάρκλεϊ χτίστηκε από τον Σερ Ντέιβιντ και τον Σερ Φρέντερικ Μπάρκλεϊ, τους πανομοιότυπους δίδυμους γιους ενός περιοδεύοντα πωλητή γλυκών. Τις πρώτες τους αγορές τοπικών ακινήτων ακολούθησαν μεγαλύτερες επενδύσεις σε ξενοδοχεία, με αποκορύφωμα την εξαγορά του διάσημου Ritz στο Λονδίνο το 1995. Στις παράλληλες δραστηριότητες τους στους τομείς της ναυτιλίας και του λιανικού εμπορίου ενεπλάκησαν λίγο αργότερα και οι γιοι του Ντέιβιντ, Άινταν και Χάουαρντ.

