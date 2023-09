Με την επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συναντήθηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή στήριξη για τη χώρα μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel.

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε την κινητοποίηση πόρων από την ευρωπαϊκή Ένωση έως και 2,2 δισ. ευρώ.

«Έχω εκπλαγεί από τις καταστροφές στην Ελλάδα», τόνισε αρχικά η επικεφαλής της Κομισιόν.

«Θα δημιουργήσουμε μία task force για γρήγορη βοήθεια στους Έλληνες, μέσα σε μόλις δύο ημέρες», είπε η ίδια.

«Θέλω η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός να γνωρίζουν ότι η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό τους», τόνισε.

Greece could mobilise up to €2.25 billion in EU funds.

From unspent and front-loaded cohesion money, ESF+, @EUAgri funds.

In addition Greece can submit a request under the Solidarity Fund and consider loans under #NextGenEU. pic.twitter.com/zIyIb4jAZM

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 12, 2023