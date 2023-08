Δύο Γαλλομαροκινοί τουρίστες σκοτώθηκαν από Αλγερινούς συνοριοφύλακες όταν βρέθηκαν κατά λάθος, ενώ έκαναν τζετ-σκι, σε αλγερινά χωρικά ύδατα, κοντά στις ακτές του Μαρόκου, ανέφεραν σήμερα πολλά μαροκινά μέσα ενημέρωσης, ένα από τα οποία επικαλείται έναν αυτόπτη μάρτυρα της τραγωδίας.

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Le360, ο Μπιλάλ Κισί και ο Αμπντελαλί Μεσουέρ έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη όταν Αλγερινοί συνοριοφύλακες τους πυροβόλησαν, εντός των χωρικών υδάτων της Αλγερίας. Οι δύο άνδρες χάθηκαν στη θάλασσα ενώ έκαναν τζετ-σκι, κοντά στη μαροκινή πόλη Σαϊντία. Ένας τρίτος, επίσης Γαλλομαροκινός, ο Σμαΐλ Σναμπέ, συνελήφθη από τις αλγερινές αρχές.

«Χαθήκαμε αλλά συνεχίσαμε μέχρι που βρεθήκαμε στην Αλγερία. Καταλάβαμε ότι ήμασταν στην Αλγερία επειδή μας πλησίασε ένα μαύρο, αλγερινό φουσκωτό» είπε ο Μοχάμεντ Κισί, ο αδελφός του ενός από τα θύματα, που κατάφερε να διαφύγει και μίλησε στον ιστότοπο Al Omk του Μαρόκου.

Tragedy Strikes: #Algeria|n Army’s Shocking Act Leaves Two Tourists Dead

Date: August 31, 2023

In a shocking and deeply tragic incident that unfolded today, two innocent #tourists lost their lives while enjoying a leisurely jet ski ride off the Algerian coast.

1/n pic.twitter.com/2bLiK2DhCr

— ۞⛦Imad | عماد | ⵉⵎⴰⴷ | ימאד⛦۞ (@ImadOUAZZANII) August 31, 2023