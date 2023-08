Μια άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους New York Times, με τον «Greek Freak» να μιλά για το μέλλον του, αλλά και για τη δημοφιλία που έχει στην Ελλάδα την οποία και συνέκρινε με αυτές των Μάικλ Τζόρνταν και ΛεΜπρον Τζέιμς.

«Όσο δημοφιλής είναι ο ΛεΜπρον Τζέιμς ή ο Μάικλ Τζόρνταν στις ΗΠΑ, τόσο είμαι και εγώ στην Ελλάδα. Ίσως και περισσότερο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας διεθνής.

On Monday, I talked with Giannis Antetokounmpo about how he and his brothers think about their business ambitions. And we talked about his future with the Bucks. Above all other basketball goals, he wants another championship, wherever that takes him. https://t.co/ZLVOnda94T

— Tania Ganguli (@taniaganguli) August 24, 2023