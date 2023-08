Στρατιωτικά ελικόπτερα και Πακιστανοί κομάντος έσωσαν οκτώ ανθρώπους, ανάμεσά τους έξι μαθητές, που είχαν εγκλωβιστεί επί ώρες χθες, Τρίτη, σε καμπίνα αυτοσχέδιου τελεφερίκ η οποία κρεμόταν πάνω από βαθύ φαράγγι σε ορεινή και απομονωμένη περιοχή στο βορειοδυτικό Πακιστάν.

Τα έξι παιδιά και δύο ενήλικες παγιδεύτηκαν το πρωί στην καμπίνα του τελεφερίκ, σε ύψος περίπου 350 μέτρων όταν έσπασε ένα από τα δύο καλώδια που το κρατούσαν.

Το πρώτο παιδί κατάφερε να απομακρυνθεί από την καμπίνα με τη βοήθεια ελικοπτέρου 12 ώρες μετά τον εγκλωβισμό τους, την ώρα που ο ήλιος έδυε. Στη συνέχεια το ελικόπτερο αναγκάστηκε λόγω των μετεωρολογικών συνθηκών και επειδή έπεφτε η νύχτα να επιστρέψει στη βάση του.

Μέλη των πακιστανικών ειδικών δυνάμεων χρησιμοποίησαν στη συνέχεια το καλώδιο από το οποίο κρεμόταν η καμπίνα ως εναέρια τροχαλία για να σώσουν τους υπόλοιπους εγκλωβισμένους.

«Έπειτα από τις άοκνες προσπάθειες ιδιαίτερα ικανών πιλότων και μελών των ειδικών δυνάμεων ένα από τα παιδιά διασώθηκε αλλά η επιχείρηση αναγκάστηκε να διακοπεί λόγω των κακών καιρικών συνθηκών», ανέφερε ο πακιστανικός στρατός σε ανακοίνωσή του.

«Επιπλέον προσπάθειες καταβάλλονται από τα μέλη των ειδικών δυνάμεων και μιας ομάδας που ειδικεύεται στη χρήση εναέριας τροχαλίας (zip line) η οποία μετέβη στο σημείο με στρατιωτικό ελικόπτερο», πρόσθεσε ο στρατός.

«Νόμιζα ότι είχε έρθει το τέλος μου», δήλωσε ο Αταουλάχ Σαχ, ένα από τα αγόρια που διασώθηκαν. «Ο Θεός μού πρόσφερε μια δεύτερη ζωή», πρόσθεσε ο 15χρονος.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Ανουάαρ ουλ Χακ Κάκαρ χαρακτήρισε τους διασώστες «ήρωες του έθνους».

«Εξαιρετική δουλειά της ομάδας του στρατού, των σωστικών συνεργείων, των τοπικών αρχών και των πολιτών», έγραψε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

In the heart of #Battagram, our heroes rose to the challenge. Our military, administration and local champions, hand in hand, defied danger to write a new chapter of valor. They rescued 8 young souls, proving once more the strength of our unity. Our nation’s spirit shines… https://t.co/g2IKExyFnL

— Anwaar ul Haq Kakar (@anwaar_kakar) August 23, 2023