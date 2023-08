Κατά τη διάρκεια της χθεσινής (19/08) αναμέτρησης της Άουγκσμπουργκ με την Γκλάντμπαχ (4-4), ακούστηκε ένας πυροβολισμός έξω από το γήπεδο, γεγονός που επιβεβαιώθηκε αργότερα από το αρχηγείο της περιφερειακής αστυνομίας.

Σύμφωνα με το γερμανικό «Kicker» η σφαίρα χτύπησε ένα βανάκι των οπαδών της Γκλάντμπαχ, στο οποίο -ευτυχώς- δεν βρισκόταν κανείς μέσα σ’ αυτό την ώρα του συμβάν.

During the Bundesliga match between Augsburg and Gladbach (4-4) yesterday, a shot was fired by the Bavarian police at a bus of away fans. This was revealed by the fan support group of Mönchengladbach. A police transporter was also hit. https://t.co/wnsB9Ka2hw

— Bundesliga Latest (@BL_LatestNews) August 20, 2023

Ωστόσο, δεν αποφέφθηκαν τραυματισμοί καθώς τραυματίστηκαν τέσσερις αστυνομικοί και έχει ξεκινήσει περαιτέρω έρευνα (η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη) για το περιστατικό.

«Οι λεπτομέρειες της πορείας της σφαίρας διερευνώνται αυτήν τη στιγμή. Όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, εμπλέκεται και το Γραφείο Εγκληματικής Αστυνομίας της Βαυαρίας», αναφέρει το αρχηγείο της αστυνομίας.

Polizei bestätigt: Versehentlicher Schuss aus Dienstwaffe bei Augsburg gegen Gladbach – Keine Unbeteiligten verletzt – Drei Beamte erleiden ein Knalltrauma #BL https://t.co/MXuG1WI6lK — kicker ⬢ Bundesliga (@kicker_BL) August 20, 2023