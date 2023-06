Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανετράπη χθες Σάββατο σε αυτοκινητόδρομο της επαρχίας Παντζάμπ, στο ανατολικό Πακιστάν.

Μεταξύ των νεκρών είναι πέντε γυναίκες και τρία παιδιά.

@zerosum24 somewhere in Pakistan today – live action rabid bus driver – 15 dead and counting 😢 pic.twitter.com/dpDPR1DVcr

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Τσακουάλ όταν ο οδηγός του λεωφορείου αντιμετώπισε πρόβλημα στο σύστημα πέδησης, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος, όπως είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο πρακτορείο Xinhua.

Το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ με προορισμό τη Λαχόρη.

Στον τόπο της τραγωδίας έσπευσαν σωστικά συνεργεία που διακόμισαν τους τραυματίες σε κοντινό νοσοκομείο. Ορισμένοι εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

A tragic accident in Kallar Kahar caused the death of 13 people and 15 injured as a passenger bus travelling from Islamabad to Lahore experienced brake failure due to overspeeding.#KallarKahar #BusAccident #Pakistan #SaltRange #viral #BreakingNews #accidente #Accident pic.twitter.com/Qf3TYIrVEz

— E X P O S E ✴ (@Its_phaaj) June 17, 2023