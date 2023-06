Ο Ντόναλντ Τραμπ κατευθύνθηκε σε διάσημο κουβανέζικο εστιατόριο του Μαϊάμι, μετά την προσαγωγή του στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της πόλης την Τρίτη (13/6) και λέγεται ότι δήλωσε σε πλήθος θαυμαστών πως θα τους κεράσει το γεύμα.

Η γενναιόδωρη κίνηση του πρώην Αμερικανού προέδρου έγινε με αφορμή τις ευχές των παρευρισκόμενων, για τα γενέθλιά του που ήταν την επόμενη ημέρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα Miami New Times, o Ντόναλντ Τραμπ δεν ανέλαβε να πληρώσει κανέναν λογαριασμό.

Ο πρώην μαχητής του MMA, Χόρχε Μασβιδάλ, χαιρέτισε τον Τραμπ ως «τον αγαπημένο πρόεδρο όλων των εποχών» και ένας «χαρούμενος Τραμπ ακούστηκε να δηλώνει «Φαγητό για όλους», αναφέρει η εφημερίδα.

While visiting a Miami restaurant, Trump offered, «food for everyone!» But it sounds like he didn’t deliver. pic.twitter.com/3kYOoE67zx

— MSNBC (@MSNBC) June 16, 2023