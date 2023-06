Ένας Τούρκος σεφ ζει τα δικά του 15′ λεπτά δημοσιότητας, καθώς οι χρήστες του διαδικτύου παρακολουθούν κάθε του κίνηση και νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο σταρ από το μακρινό 2017 έγινε διάσημος παγκοσμίως λόγω του ιδιαίτερου τρόπου με τον οποίο αλάτιζε και έκοβε τις μπριζόλες.

Ονομάζεται Nusret Gökçe και εκτός από μια την εντυπωσιακή του εμφάνιση, η οποία δεν περνά απαρατήρητη, έχει κάνει το διαδίκτυο να ασχολείται μαζί του για τις μαγειρικές του ικανότητες.

Η επιτυχημένη κίνηση είναι απλή: Σηκώνει το δεξί χέρι. Ακουμπάει τον αντίχειρα στον δείκτη. Στρέφει τον καρπό προς τα κάτω και ρίχνει τις νιφάδες αλατιού με… χορευτικές κινήσεις των δακτύλων.

Αυτή του η χαρακτηριστική κίνηση του χάρισε το παρατσούκλι Salt Bae, με τους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αυξάνονται κατά δεκάδες χιλιάδες.

Το «σόου» του Salt Bae του έχει χαρίσει 52 εκατ. followers στο Instagram.

Ο Nusret Gökçe γεννήθηκε στο Ερζερούμ της Τουρκίας τον Αύγουστο του 1983, ενώ σε ηλικία 12 ετών αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σχολείο προκειμένου να βοηθήσει τον πατέρα του, ο οποίος εργαζόταν ως ανθρακωρύχος.

Ο Nusret Gökçe επισκέφθηκε αρκετές χώρες, όπως η Αργεντινή και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2007-2010 εργάστηκε σε εστιατόρια προκειμένου να αποκτήσει εμπειρία ως μάγειρας και εστιάτορας.

Στους Times της Νέας Υόρκης είχε παραδεχτεί ότι «στην Τουρκία, το να είσαι χασάπης, είναι επάγγελμα χαμηλής κοινωνικής τάξης, υποτιμητικό. Τώρα, χάρη σε μένα, όλα τα παιδιά εκεί θέλουν να γίνουν χασάπηδες».

Μετά την επιστροφή του στην Τουρκία, ο Gökçe άνοιξε το πρώτο του εστιατόριο στην Κωνσταντινούπολη το 2010 και το 2014 άνοιξε ένα εστιατόριο στο Ντουμπάι.

Τον Ιούνιο του 2019, ο Nusret έχει υποκαταστήματα στο Αμπού Ντάμπι, στο Ντουμπάι, στην Ντόχα, στην Κωνσταντινούπολη, στο Μαϊάμι, στη Νέα Υόρκη και στη Μύκονο.

Ωστόσο, το εστιατόριό του Salt Bae Burger, που κάποτε είχε χαρακτηριστεί ως το χειρότερο εστιατόριο της Νέας Υόρκης, έκλεισε πριν λίγες μέρες και άφησε πίσω μια ταμπέλα που αναγράφει ότι μετακομίζει σε νέα τοποθεσία.

Το Salt Bae Burger άνοιξε στη διεύθυνση 220 Park Avenue South, κοντά στο Union Square Park, ένα μήνα πριν η πανδημία κλείσει για πρώτη φορά τα εστιατόρια για φαγητό σε εσωτερικούς χώρους.

Οι κριτικοί του Eater έγραψαν τότε ότι «είχε όλη τη γοητεία ενός υπόστεγου αεροπλάνου», ενώ το μενού του θύμιζε μια πιο ακριβή και χειρότερης γεύσης εκδοχή της αλυσίδας μπέργκερ Black Tap. Ο κατάλογος περιλάμβανε ένα μπιφτέκι από μοσχάρι wagyu τυλιγμένο σε χρυσό φύλλο, ένα χορτοφαγικό «ladies burger» που ήταν δωρεάν για τις γυναίκες, και «χρυσά» milkshakes που κόστιζαν 99 δολάρια το 2020.

Η αλυσίδα burgers αποτέλεσε τη συνέχεια του Nusr-Et Steakhouse, μιας αλυσίδας εστιατορίων με περισσότερα από 20 καταστήματα παγκοσμίως που ο τούρκος σεφ έφερε στο Μανχάταν το 2018. Είχε εκπληκτικά καλή υποδοχή, αλλά κατά τους μήνες που προηγήθηκαν του ανοίγματος του Salt Bae Burger, το κλίμα είχε αρχίσει να αλλάζει.

Σύμφωνα με το New York Eater, η μητρική εταιρεία του εστιατορίου, η Nusr-Et, είχε πληγεί από πολλαπλές αγωγές με κατηγορίες που κυμαίνονταν από σεξουαλική παρενόχληση μέχρι κλοπή μισθών. Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις καταγγελίες το 2020, ο επικεφαλής λειτουργίας της, Al Avci, δήλωσε ότι δεν υπήρχε «κανένα απολύτως πρόβλημα» στα εστιατόρια της εταιρείας.

Την ίδια στιγμή, ο Nusret έχει απασχολήσει αρνητικά τα μέσα επικοινωνίας για διαφορές πρακτικές του. Τον Δεκέμβριο του 2022 η οργάνωση Animal Rebelion έστειλε ένα γκρουπ ακτιβιστών για να πραγματοποιήσει καθιστική διαμαρτυρία στο εστιατόριό του στο Λονδίνο.

Οι ακτιβιστές, όπως αναφέρει η Mirror, είχαν πραγματοποιήσει κράτηση στο μαγαζί του Salt Bae. Πήγαν κανονικά στο εστιατόριο και κρατούσαν τα δικά τους μενού. Αυτά που προωθούσαν τις βασικές απαιτήσεις της Animal Rebelion.

Οι περιβαλλοντικοί ακτιβιστές απομακρύνθηκαν από το μαγαζί του Salt Bae από το προσωπικό μετά από τη διαμαρτυρία στο χώρο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, διαμαρτύρονταν για τα δικαιώματα των ζώων, καθώς φώναζαν στους θαμώνες του μαγαζιού να υιοθετήσουν μια διατροφή βασισμένη σε ρίζες και λαχανικά.

Ωστόσο, όπως φαίνεται και στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Animal Rebelion, η διαδήλωση δεν άρεσε ιδιαίτερα σε κανέναν από τους ανθρώπους που παρευρίσκονταν στο κατάστημα.

⚠️BREAKING! Supporters of Animal Rebellion have staged a sit-in at @nusr_et’s luxury restaurant in London.

Why?

Luxury dining represents exploitation, climate devastation and inequality.

We don’t need gold-coated steaks, we need URGENT action – we need a #PlantBasedFuture. pic.twitter.com/EFJ1rlfOCp

— Animal Rising (@AnimalRising) December 3, 2022