Μπλεξίματα με τον νόμο έχει ο Τιλ Λίντεμαν. Ο τραγουδιστής του γνωστού γερμανικού συγκροτήματος Rammstein κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά πάνω από 12 γυναίκες μετά από συναυλίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η εισαγγελία του Βερολίνου ανακοίνωσε χθες (14/6) ότι ξεκινά έρευνα εις βάρος του. Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος της εισαγγελίας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι οι καταγγελίες σχετίζονται με «σεξουαλικά αδικήματα και διακίνηση ναρκωτικών».

Στα τέλη του περασμένου μήνα ξεκίνησαν να κυκλοφορούν στο Twitter δημοσιεύσεις νεαρών γυναικών, οι οποίες κατηγορούσαν τους Rammstein ότι έχουν προσωπικό που «στρατολογεί» κοπέλες πριν από τις συναυλίες τους, προκειμένου να έρθουν σε ερωτική επαφή μαζί τους. Μάλιστα, οι περισσότερες κατηγορίες αφορούσαν τον Τιλ Λίντεμαν.

Πρώτη μίλησε μία Ιρλανδή θαυμάστρια, η οποία φέρεται να κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον τραγουδιστή μετά από συναυλία. Το όνομά της είναι Σέμπλι Λιν και, όπως είπε, κακοποιήθηκε σε πάρτι μετά από μία συναυλία στο Βίλνιους. Ο Τιλ την πλησίασε σεξουαλικά, όμως εκείνη δεν ενέδωσε. Ωστόσο, στη συνέχεια διευκρίνισε ότι ο τραγουδιστής δεν την άγγιξε και αποδέχθηκε ότι δεν ήθελε να συνευρεθεί μαζί του. Η ίδια επίσης, ισχυρίζεται ότι τη νάρκωσαν, επειδή είχε λιποθυμίες και ξύπνησε με πόνους την επόμενη μέρα.

Σημειώνεται ότι περισσότερες από 12 νεαρές γυναίκες έχουν καταγγείλει την ίδια ιστορία. Όπως γράφει η «Marca», «το προσωπικό των Rammstein «στρατολογεί» γυναίκες, με σκοπό να κάνουν σεξ με τα μέλη του συγκροτήματος μετά τις συναυλίες».

I’d like to clarify again. Till did NOT touch me. He accepted I did not want to have sex with him. I never claimed he raped me. Please read the entire Twitter thread for full context before making reports. #rammstein

— Shelby Lynn (@Shelbys69666) May 29, 2023