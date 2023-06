Προκαλεί ξανά ο Ταγίπ Ερντογάν καλώντας την Ελλάδα να σταματήσει τους εξοπλισμούς στο Αιγαίο. Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι: «Προσπαθούμε να μειώσουμε τις εχθροπραξίες, όχι να τις αυξήσουμε».

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρόεδρος απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο αεροπλάνο κατά την επιστροφή του από τις επισκέψεις στα κατεχόμενα και το Αζερμπαϊτζάν και έκανε δηλώσεις για την επικαιρότητα.

Ο Ερντογάν κλήθηκε να σχολιάσει τις σχέσεις με την Ελλάδα, την επομένη των εκλογών της 25ης Ιουνίου «Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αν εκλεγεί θα αναζητήσει ευκαιρία να συναντηθεί μαζί σας στο ΝΑΤΟ. Τι προβλέπετε για τις σχέσεις με την Ελλάδα τη νέα περίοδο;» τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι.

«Μετά την εκλογή μας, ο κ. Μητσοτάκης τηλεφώνησε και μας έδωσε συγχαρητήρια. Υπήρξε μια τέτοια διαδικασία. Επομένως, αν συμβεί κάτι τέτοιο στο Βίλνιους, δεν θα διστάσουμε να συναντηθούμε. Είμαστε δύο γειτονικές χώρες. Αρκεί να μην δοθούν λάθος μηνύματα και κατά καιρούς, δεν προσπαθούμε να αυξήσουμε τις εχθροπραξίες τόνισε.

Και πρόσθεσε με το γνωστό προκλητικό ύφος «Κε πρωθυπουργέ, σταματήστε τώρα τους εξοπλισμούς. Πού θα φτάσετε; Η Αμερική σας δίνει συνεχώς πολλά όπλα. Είναι επειδή σας τα δίνει δωρεάν; Μάλλον θα τα συζητήσουμε μαζί. Να ξέρετε ότι υπάρχουμε για να μειώσουμε τους εχθρούς μας, όχι για να τους αυξήσουμε. Αυτή είναι η Τουρκία, αυτός είναι ο Ερντογάν».

Aναφερόμενος στο ενδεχόμενο συνομιλιών για την Κύπρο, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι η νέα ελληνοκυπριακή κυβέρνηση κινείται σε «πιο ειρηνική ατμόσφαιρα», αλλά πρέπει να αναγνωριστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα του ψευδοκράτους.

«Εξετάσαμε τα βήματα που κάναμε και θα κάνουμε για να γίνει η περιοχή πόλος έλξης στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ο,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και να διασφαλίσουμε την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο. Καθώς οικοδομούμε τον αιώνα της Τουρκίας, υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, το κύριο στοιχείο του νησιού, θα συνεχίσει να είναι η προτεραιότητά μας» είπε.

Η Τουρκία βρίσκεται στην ίδια απόσταση τόσο από την Ανατολή όσο και από τη Δύση, διεμήνυσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος Ερντογάν, προσθέτοντας: «Μέλημά μας είναι να είμαστε μαζί με όλες τις χώρες του κόσμου, με την ίδια κατανόηση».

#BREAKING Turkish President Erdogan calls on Greece to stop armament in Aegean Sea, saying: ‘We seek to reduce hostilities, not increase them’ pic.twitter.com/OEh3PjgZ2x

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 14, 2023