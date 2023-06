Στο στόχαστρο αρνητικών σχολίων από χρήστες του διαδικτύου βρέθηκε ξανά ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά από το μήνυμα που έστειλε στον Νόβακ Τζόκοβιτς για να τον συγχαρεί για την νίκη του στο γαλλικό τουρνουά τένις Rolland Garros, την Κυριακή (11/6).

Ο Σέρβος τενίστας έγραψε ιστορία με την παραπάνω νίκη του καθώς έφτασε τους 23 Grand Slam τίτλους, περισσότερους από κάθε άλλον άνδρα τενίστα.

Φυσικά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν θα μπορούσε να μην συγχαρεί τον κορυφαίο συναθλητή του, ωστόσο όπως φαίνεται δεν είχε πολύ έμπνευση εκείνη την ώρα, καθώς το μήνυμα που ανήρτησε ήταν έτοιμο από εφαρμογή ChatGPT.

Όπως είναι λογικό, αυτή η κίνηση του Έλληνα τενίστα να μην γράψει λόγια μέσα από τη… ψυχή του, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο twitter.

«Νόβακ, έχεις αγγίξει τις καρδιές μας με αλύγιστο πνεύμα και την ισχυρή αποφασιστικότητά σου. Η ικανότητά σου να αντιδράς μπροστά σε κάθε πρόκληση έχει γίνει σύμβολο ελπίδας για τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Σε ευχαριστώ που μας δείχνεις ότι με σκληρή δουλειά και πάθος, τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα», έγραψε χαρακτηριστικά σε μήνυμά του στο Twitter ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Tsitsipas used ChatGPT to congratulate Djokovic. What a fucking fraud he is lol! pic.twitter.com/gWo9fBcdvv

— Shobhit (@NovakGOATovic) June 13, 2023