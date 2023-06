Και το όνομα αυτου; Παούλιους Μοτιεγιούνας. Αυτός φέρεται να είναι ο επόμενος CEO της Euroleague, σύμφωνα με τον Λιθουανό Ντονάτας Ουρμπόνας.

Ο δημοσιογράφος από τη Βαλτική ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, πως ο General Manager της Ζαλγκίρις Κάουνας είναι ο επικρατέστερος για να αναλάβει τη θέση αυτή, αντικαθιστώντας τον Μάρσαλ Γκλίκμαν.

Zalgiris GM Paulius Motiejunas is the frontrunner to become the new EuroLeague CEO, per sources.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) June 14, 2023