Ο John Romita Sr. (Τζον Ρομίτα) έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, όντας ένας από τους επιδραστικότερους καλλιτέχνες και σκιτσογράφους στην ιστορία των κόμικ της Marvel, καθώς αποτέλεσε τον συνδημιουργό χαρακτήρων όπως τον Wolverine, τον Punisher και την Mary Jane Watson του Spider-Man.

Χθες την Τρίτη 13 Ιουνίου, λέγοντας ότι άφησε την τελευταία του πνοή στον ύπνο του. Στο σχετικό tweet που έκανε για την ανακοίνωσε έγραψε τα εξής:

Γεννηθείς στις 24 Ιανουαρίου 1930, ο Romita Sr. μοίρασε την καριέρα του μεταξύ της Marvel Comics και της DC. Αρχικά δούλευε στην Timely Comics στη δεκαετία του ’40, η οποία μετέπειτα έγινε η Marvel Comics και στις δεκαετίες των ’50s και ’60s δούλεψε για λογαριασμό της DC Comics.

To 1966 ανέλαβε τη θέση του Steve Ditko στη τεύχη κόμικ του The Amazing Spider-Man, συνεργαζόμενος μαζί με τον τότε αρχισυντάκτη της Marvel Comics, τον Stan Lee, και δημιούργησαν την τωρινή μορφή του γνωστού σούπερ ήρωα.

Marvel Comics artist John Romita Sr., co-creator of Wolverine, The Punisher and Mary Jane Watson, has died aged 93. pic.twitter.com/9FWzJpSsXD

