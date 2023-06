Άντριαν Γκρίφιν και επίσημα. Οι Μιλγουόκι Μπακς τελικώς αντικατέστησαν τον Μάικ Μπουντενχόλζερ με τον Γκρίφιν ο οποίος ανακοινώθηκε από τα «ελάφια» του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μάλιστα όπως έγραψαν οι Μπακς στο twitter ο νέος τους τεχνικός θα είναι ο 17ος στην ιστορία τους. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αμερικανός κόουτς την τελευταία πενταετία, είχε θέση βοηθού στο team των Τορόντο Ράπτορς, ενώ πριν από αυτό υπήρξε μέλος του σταφ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (2016-18), των Μάτζικ (2015-16), των Μπουλς (2010-15), αλλά και της ομάδας που αναλαμβάνει πλέον την τεχνική ηγεσία, μένοντας στο Μιλγουόκι από το 2008 έως και το 2010.

Ο Γενικός Διευθυντής των Μπακς Τζον Χορστ δήλωσε για τον νέο προπονητή του Μιλγουόκι: «Ο Άντριαν είναι ένας προπονητής που χαίρει εκτίμησης και φέρνει εξαιρετικά ηγετικά χαρακτηριστικά και εμπειρία στην ομάδα μας».

Τα tweets του Μιλγουόκι για τον Γκρίφιν:

