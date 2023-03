Η ινδική κυβέρνηση χαιρέτισε την Τετάρτη τη γέννηση των πρώτων τεσσάρων γατόπαρδων μετά την εξαφάνισή του είδους από τη χώρα το 1952.

Οκτώ τσιτάχ από την Ναμίμπια μεταφέρθηκαν τον περυσινό Σεπτέμβριο στο Εθνικό Πάρκο Κούνο της κεντρικής Ινδίας και ακόμα 12 κατέφτασαν τον επόμενο μήνα από τη Νότια Αφρική, τη μόνη χώρα όπου ο πληθυσμός του είδους αυξάνεται.

Η άφιξη των αιλουροειδών –των ταχύτερων χερσαίων ζώων του πλανήτη με μέγιστη ταχύτητα 110 χλμ/ώρα- ήταν αποτέλεσμα μιας προσπάθειας 13 ετών για την επανεισαγωγή του είδους.

Ήταν μάλιστα η πρώτη φορά που ένα μεγάλο αιλουροειδές μεταφέρεται σε διαφορετική ήπειρο.

Τα γεννητούρια ανακοίνωσε μέσω Twitter ο υπουργός Περιβάλλοντος Μπουπέντερ Γιάνταβ, ο οποίος έκανε λόγο για «μνημειώδη» επιτυχία.

Congratulations 🇮🇳

A momentous event in our wildlife conservation history during Amrit Kaal!

I am delighted to share that four cubs have been born to one of the cheetahs translocated to India on 17th September 2022, under the visionary leadership of PM Shri @narendramodi ji. pic.twitter.com/a1YXqi7kTt

— Bhupender Yadav (@byadavbjp) March 29, 2023