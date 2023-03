Ένα συγκλονιστικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε σχολείο αποκαλύπτει τη σφοδρότητα με την οποία η καταιγίδα και ο ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» την περιοχή του Μισισίπι.

Μέχρι στιγμής έχουν χάσει την ζωή τους τουλάχιστον 26 άτομα.

Το βίντεο από το σχολείο του Μισισίπι στις ΗΠΑ έρχεται στη δημοσιότητα από το BBC και δείχνει τον ανεμοστρόβιλο να παρασέρνει και να σηκώνει τα πάντα στο πέρασμά του. Η ταχύτητά του ανεμοστρόβιλου υπολογίστηκε ότι ξεπέρασε τα 80 χιλιόμετρα την ώρα.

Silver City, Mississippi.

And this is just the beginning…. a tornado is coming over the city. pic.twitter.com/TK3ZmJO1X4

— Юрий (@Youri47021927) March 25, 2023