Αποτροπιασμό προκαλεί βίντεο αστυνομικής βίας κατά μαύρου ψυχικά ασθενή, ο οποίος πέθανε από ασφυξία ενώ κρατούνταν από αστυνομικούς.

Το βίντεο δείχνει τον Οτιένο, το θύμα, ο οποίος είναι δεμένος με χειροπέδες και σίδερα στα πόδια, να συνοδεύεται στην αίθουσα εισαγωγής του Central State Hospital στην κομητεία Dinwiddie της Βιρτζίνια, στις 4:19 μ.μ. της 6ης Μαρτίου.

Ο 28χρονος οδηγείται σε καρέκλα και περίπου οκτώ λεπτά αργότερα, τουλάχιστον αστυνομικοί εμφανίζονται να τον κρατούν στο έδαφος.

Οι αστυνομικοί φαίνεται να χάνουν τη λαβή τους πάνω του και αυτός κυλιέται στο πάτωμα. Τέσσερα λεπτά αργότερα, περισσότεροι αστυνομικοί και προσωπικό του νοσοκομείου καταφθάνουν για να τον συγκρατήσουν. Λίγο μετά, τουλάχιστον εννέα άτομα φαίνονται να πέφτουν πάνω από τον 28χρονογια να τον κρατήσουν κάτω, ενώ το υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου απλώς κοιτάζει.

Σύμφωνα με το βίντεο, το περιστατικό διήρκησε 11 λεπτά.

Newly released video shows multiple people piling on top of 28-year-old Irvo Otieno, a mentally ill man who suffocated to death while in police custody. A grand jury has indicted the 10 people charged in his death. https://t.co/gKBVw8dJt5 pic.twitter.com/GMHF5uPn0Y

— CBS News (@CBSNews) March 21, 2023