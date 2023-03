Το πρώτο βήμα

Σαν σήμερα, πριν 60 χρόνια οι Beatles κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο και αλλάξαν την πορεία της παγκόσμιας μουσικής.

Οι The Beatles μπήκαν στο στούντιο το 1963 και σε μια ιστορική ηχογράφηση σφράγισαν και επισήμως την αρχή του μύθου τους.

Ήτα στα μέσα της δεκαετίας του ’50 όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Λίβερπουλ ο Τζoν Λένον και ο Πωλ ΜακΚάρτνεϋ και αυτή η συνάντηση οδήγησε στην δημιουργία του πιο επιδραστικού συγκροτήματος σε όλο τον κόσμο.

Η πορεία των Σκαθαριών ταυτίστηκε με τις παγκόσμιες κοινωνικές εξελίξεις της δεκαετίας του ’60 και οι τέσσερις νέοι έγιναν πολύ γρήγορα σύμβολο ανεξαρτησίας και ελευθερίας.

Το ιδιαίτερο κούρεμα και τα σακάκια χωρίς κολάρο έγιναν σήμα κατατεθέν μιας γενιάς που βρήκε στο πρόσωπό τους τους δικούς της ήρωες και ταυτόχρονα μουσικές προσωπικότητες που σπανίζουν.

Τα τραγούδια έγιναν Νο1, τα ρεκόρ έσπαγαν το ένα μετά το άλλο και οι Beatles έμειναν στην ιστορία ως το συγκρότημα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις ΗΠΑ.

Έτσι άρχισαν όλα…

Ο πρώτος τους δίσκος «Please please Me» κυκλοφόρησε στις 22 Μαρτίου 1963 σε 33 στροφές και σε δίσκο το 1987. Ο δίσκος έμεινε για 30 εβδομάδες στο Νο 1 της Αγγλίας, για να αντικατασταθεί το 1964 από το «With The Beatles», που έμεινε στην κορυφή για 22 εβδομάδες.

Οι τέσσερις Beatles και ο παραγωγός τους Τζορτζ Μάρτιν μπήκαν στα στούντιο της Άμπεϊ Ρόουντ στις 10 το πρωί και μέσα σε 585 λεπτά είχαν ολοκληρώσει την ηχογράφηση, όχι μόνο 10 τραγουδιών, αλλά 11. Το ενδέκατο ήταν το «Hold me Tight», που δεν χώρεσε στο άλμπουμ και συμπεριλήφθηκε στο επόμενο «With the Beatles», αφού ηχογραφήθηκε εκ νέου.

«Η ηχογράφηση κύλησε λες κι έδιναν συναυλία» θυμάται ο Τζορτζ Μάρτιν. Ο ήχος είναι φυσικός και συναυλιακός, μια αυθεντική αναπαράσταση της εποχής του Cavern Club. Έτσι, οι μηχανικοί ήχου λίγα πράγματα είχαν να προσθέσουν.

Η ηχογράφηση είχε και τα απρόβλεπτά της. Η φωνή του Τζον Λένον σχεδόν έκλεισε και χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να τραγουδήσει τη διασκευή του κλασικού «Twist and Shout». Και όμως, έδωσε μια ανεπανάληπτη ερμηνεία. «Απορώ πώς τα κατάφερε» λέει ο Μάρτιν. «Ηχογραφούσαμε όλη την ημέρα και το καλύτερο το φύλαξε για το τέλος».

Ο Μάρτιν επιθυμούσε να δώσει στο άλμπουμ τον τίτλο «Off the Beatle Track», αλλά οι ιθύνοντες της Parlophone/EMI είχαν άλλη γνώμη και αποφάσισαν να το ονομάσουν «Please Please Me», από την ομώνυμη μεγάλη επιτυχία. Δύο από τα τραγούδια του άλμπουμ, το «I Saw Her Standing There» (Νο 139) και το «Please Please Me» (Νο 184), συμπεριελήφθησαν στον κατάλογο του έγκυρου μουσικού περιοδικού Rolling Stone με τα 500 κορυφαία τραγούδια όλων των εποχών.

Με την κυκλοφορία του άλμπουμ τους With The Beatles καθιερώθηκαν όροι όπως «Merseybeat» (για τη μουσική τους) και «Beatlemania» (για την υστερία που προκαλούσαν, ειδικά στο γυναικείο πληθυσμό).

Το «She Loves You» έγινε το single με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας.

Το 1963, επίσης, ηχογράφησαν ένα από τα πιο ιστορικά σινγκλ τους, το «I Want to Hold Your Hand», που απέδειξε την ξεχωριστή τους ικανότητα να γράφουν αυθεντικά, διαχρονικά και εμπορικά τραγούδια, ικανότητα που με εξελισσόμενη ταχύτητα οδήγησε το γκρουπ στην καλλιτεχνική του ωρίμανση.

Τον Ιανουάριο του 1964, επιφύλαξαν στους Beatles αποθεωτική υποδοχή και τα εισιτήρια για την αίθουσα Ολυμπιά είχαν προπωληθεί εβδομάδες νωρίτερα.