Εικόνες σοκ που μαρτυρούν την κακοτεχνία στα κτίρια που καταστράφηκαν και έπεσαν σαν χάρτινοι πύργοι μετά τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, έρχονται καθημερινά από την Τουρκία.

Ενδεικτική η φωτογραφία με το σπίτι που φαίνεται ότι ανασηκώθηκε και προσγειώθηκε πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Ευθύμης Λέκκας: Τους βρήκαμε όλους νεκρούς στα κρεβάτια τους

Στο μεταξύ να σημειωθεί ότι περισσότερα από 100 άτομα συνελήφθησαν στις 10 επαρχίες που επλήγησαν από τον σεισμό, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους.

Doctors from Israel continue providing medical care for victims of twin quakes in southern Türkiye https://t.co/zuiFTd6Le1 pic.twitter.com/l8N9Jqnchc

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 13, 2023