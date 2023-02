Στο πλευρό των καλλιτεχνών που μάχονται ενάντια στο προεδρικό διάταγμα που υποβαθμίζει τις σπουδές τους βρίσκονται η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με απόφαση του Φοιτητικού Συλλόγου, μετά από συνέλευση, αποφασίστηκε και κατάληψη της ΑΣΚΤ. Παράλληλα, υπό κατάληψη βρίσκεται πλέον και το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών στην Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται πως στην Αθήνα είχαν προηγηθεί η κατάληψη της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, η κατάληψη στο κτίριο Τσίλλερ και του Ρεξ του Εθνικού και η παραίτηση των καθηγητών του Εθνικού και του Κρατικού Θεάτρου της χώρας.

Στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, ακόμη το Βασιλικό Θέατρο τελεί υπό κατάληψη, ενώ έχουν παραιτηθεί και όλοι οι καθηγητές της δραματικής σχολής του ΚΘΒΕ.

