Ο Ολυμπιακός μετά την ήττα στο Πριγκιπάτο από τη Μονακό ταξιδεύει στην Ιταλία για το ματς με τη Βίρτους Μπολόνια και θέλει να κλείσει τη «διαβολοβδομάδα» με τον καλύτερο τρόπο, αφού αν κάνει και δεύτερη ήττα θα μπει σε μπελάδες.

Οι ερυθρόλευκοι έπαθαν ξανά… μπλακ άουτ απέναντι στην παρέα του Μάικ Τζέιμς και πλέον… αντιμετωπίζουν την ιταλική ομάδα που «καίγεται» για νίκη. Η Μπολόνια προέρχεται από εντός έδρας ήττα από τη Ζαλγκίρις και αυτή με τη σειρά της ψάχνει αντίδραση και νίκη γιατί θα μείνει πολύ πίσω από την οκτάδα.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα έχει να διαχειριστεί τις απουσίες των Μάνιον και Αμπάς, όμως είναι κανονικά στη διάθεση του ο Μίλος Τεόντοσιτς, ο οποίος είχε απουσιάσει από το ματς του πρώτου γύρου με τον Ολυμπιακό.

Τότε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε κάνει πάρτι και είχε πάρει μια σπουδαία νίκη με 117-71, σπάζοντας πολλά ρεκόρ. Ο Σέρβος γκαρντ λοιπόν απουσίαζε τότε, όμως τώρα θα είναι κανονικά στη 12αδα και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και ο πιο φορμαρισμένος παίκτης της ιταλικής ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο Τεόντοσιτς στον προηγούμενο αγώνα της Βίρτους έκανε θραύση και έδωσε 12 ασίστ, σε μια τρομακτική εμφάνιση από τα παλιά. Ο Σέρβος πρώην παίκτης του Ολυμπιακού είχε 21 πόντους και 12 ασίστ, όμως δεν έφτανε, με τη Ζαλγκίρις να παίρνει τη νίκη.

Ο «Τεό» περιμένει τον Ολυμπιακό στην πλέον… ακατάλληλη στιγμή μέσα στη σεζόν, αφού είναι στην καλύτερη κατάσταση που θα μπορούσε να είναι, «απλώνει» εξαιρετικά το παιχνίδι της Βίρτους και γενικότερα αναμένεται να βάλει πολύ δύσκολα στα γκαρντ των Πειραιωτών.

Δείτε την ανάρτηση για τον Τεόντοσιτς:

The magician enjoys doing his 𝓜𝓐𝓖𝓘𝓒🪄@milosteodosic4 got a season-high 1⃣2⃣ assists in Round 18!#EveryGameMatters pic.twitter.com/bwqoL9KuS6

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 11, 2023