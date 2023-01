Δυνατή έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Αφγανιστάν, κοντά στα κεντρικά γραφεία του υπουργείου Εξωτερικών στο κέντρο της Καμπούλ. Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο AFP, στο σημείο υπήρξε βομβιστής αυτοκτονίας ενώ υπήρχαν πάνω από 20 θύματα.

«Δεν γνωρίζω πόσοι από αυτούς είναι νεκροί ή τραυματίες από την έκρηξη», δήλωσε στο AFP ο Τζαμσέντ Καρίμι, προσθέτοντας: «Είδα τον άνδρα να ανατινάζεται».

Σύμφωνα με το India Today, η έκρηξη έγινε ενώ ήταν σε εξέλιξη συνάντηση μεταξύ αξιωματούχων των Ταλιμπάν και κινεζικής αντιπροσωπείας. Εάν αυτές οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν θα πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση με πιθανό στόχο και τα κινεζικά συμφέρονται στη χώρα.

«Υποτίθεται ότι σήμερα θα υπήρχε μια κινεζική αντιπροσωπεία στο υπουργείο Εξωτερικών, αλλά δεν γνωρίζουμε αν ήταν παρούσα την ώρα της έκρηξης», δήλωσε στο AFP ο αναπληρωτής υπουργός Πληροφοριών και Πολιτισμού Μουχατζέρ Φαράχι.

Είχε προηγηθεί έκρηξη και επίθεση ενόπλων σε ξενοδοχείο της Καμπούλ στις 12 Δεκεμβρίου 2022, όπου διαμένουν Κινέζοι. Μετά την επίθεση το Πεκίνο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία καλούσε τους πολίτες του να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν για λόγους ασφαλεάς.

Λίγες ημέρες πριν Αφγανιστάν και Κίνα υπέγραψαν συμφωνία για εξορύξεις πετρελαίου. Ειδικότερα κινεζική εταιρεία θα βγάζει πετρέλαιο από μία περιοχή 4,500 τετραγωνικών χιλιομέτρων και θα κατασκευάσει δεξαμενές πετρελαίου για το Αφγανιστάν ώστε να κτίσει το πετρελαϊκό του απόθεμα.

«Το σχέδιο για την Άμου Ντάρια είναι πολύ σημαντικό για την συνεργασία μεταξύ της Κίνας και του Αφγανιστάν. Τον περασμένο χρόνο, τα αντίστοιχα τμήματα της κινεζικής και της αφγανικής κυβέρνησης συνεργάζονταν πολύ στενά. Έφτασαν σε συμφωνία υψηλού επιπέδου και μετά από μεγάλη προσπάθεια θα ξεκινήσει το έργο» είπε ο Γιου Γουάνγκ, πρέσβης της Κίνας στο Αφγανιστάν.

