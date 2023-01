Κάνοντας χρήση δακρυγόνων η αστυνομία της Μπραζίλια προσπαθεί να απωθήσει τους εκατοντάδες υποστηρικτές του ακροδεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο, οι οποίοι κατέκλυσαν την περιοχή γύρω από το Κογκρέσο και σκαρφάλωσαν στο κτίριο, μία εβδομάδα μετά την ορκωμοσία του αριστερού προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Η ζώνη γύρω από το Κογκρέσο είχε αποκλειστεί από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Ωστόσο, οι υποστηρικτές του Μπολσονάρου, που αρνούνται να αποδεχτούν την εκλογή του Λούλα στην προεδρία, κατάφεραν να διασπάσουν τον κλοιό. Δεκάδες από αυτούς σκαρφάλωσαν στη ράμπα του κτιρίου και ανέβηκαν μέχρι τη στέγη.

Τα εντυπωσιακά πλάνα, που θυμίζουν την εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, δείχνουν ένα πλήθος ανθρώπων να κατευθύνεται στο Κογκρέσο.

Στο κτίριο του Κογκρέσου στεγάζονται η Βουλή και η Γερουσία της Βραζιλίας.

Διαδηλωτές κατέλαβαν επίσης την πρασιά γειτονικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένου και του προεδρικού μεγάρου Πλανάλτο.

Ο Μπολσονάρου, που ηττήθηκε από τον Λούλα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, έφυγε από τη χώρα στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας και βρίσκεται στις ΗΠΑ.

Βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Λούλα δεν βρίσκεται στην Μπραζίλια αλλά στο Σάο Πάουλο.

BREAKING 🇧🇷: The January 8 insurrection has now spread from Congress to the Presidential Palace to the Supreme Court in Brasilia. pic.twitter.com/A7HlJN0BYH

The people of Brazil wil not allow a fraudulent election.

Brazil is a possible spot where the next pandemic will come from.

Brazil must be defended by any means necessary. pic.twitter.com/uz8VL5hzkt

— 🌺🇧🇷Uma Brasileirista 🇧🇷🌺 (@bysthefanyliz) January 8, 2023