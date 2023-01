Η ημερήσια αναφορά του βρετανικού υπουργείου Άμυνας επικεντρώνεται στις επιπτώσεις από την μεταφορά των στρατηγικών βομβαρδιστικών της Ρωσίας στην ρωσική Άπω Ανατολή μετά τις επιθέσεις που δέχθηκε το στρατηγικής σημασία αεροδρόμιο στην πόλη Ένγκελς, όπου στάθμευαν τα εν λόγω βομβαρδιστικά.

Στις 27 Δεκεμβρίου ο γραμματέας του Συμβουλίου εθνικής ασφαλείας και άμυνας της Ουκρανίας Αλεξέι Ντανίλοφ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία μετέφερε τα στρατηγικά της βομβαρδιστικά Tu-95MS και Tu-22M3 στην ρωσική Άπω Ανατολή.

Στις 5 και στις 26 Δεκεμβρίου το αεροδρόμιο Ένγκελς στον οποίο βρισκόντουσαν τα στρατηγικά βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς, δέχθηκε πλήγματα. Μετά την καταστροφή αρκετών αεροσκαφών, η Ρωσία πιθανότατα αποφάσισε να διασκορπίσει τα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς και να τα στείλει σε αεροδρόμια που βρίσκονται πιο μακριά από την Ουκρανία.

Τα αεροσκάφη θα εξακολουθούν να είναι σε θέση να εκτοξεύουν πυραύλους κρούζ (cruise) από αέρος στην Ουκρανία, καθώς τα όπλα αυτά έχουν βεληνεκές 5.000 χιλιομέτρων επιπλέον του βεληνεκούς των βομβαρδιστικών.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 5 January 2023

