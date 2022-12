Στη δίνη μιας ιστορικής κακοκαιρίας βρίσκονται πολλές πολιτείες των ΗΠΑ καθώς, μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, χιλιάδες νοικοκυριά έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι και τα επόμενα 24ωρα θα είναι δύσκολα.

Κλειστοί αυτοκινητόδρομοι, ακυρώσεις χιλιάδων πτήσεων, κυκλοφοριακό χάος, διακοπή ηλεκτροδότησης και υδροδότησης είναι λίγες από τις επιπτώσεις του ακραίου καιρικού φαινομένου που πλήττει τις ΗΠΑ. Οι «κυκλώνες βόμβας», επισημαίνει το CNN, είναι πιο συνηθισμένοι στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ και του Καναδά, όπου η δροσερή γη και το θερμό ρεύμα του Ρεύματος του Κόλπου δημιουργούν πρόσφορο έδαφος.

Συνολάκης για κυκλώνες-βόμβες: Θα είναι πιο συχνά τα ακραία καιρικά φαινόμενα

Drone video from New York State Police shows an Erie Co., NY neighborhood digging out from feet of snow. At least 27 people died in Erie Co. in what NY Gov. Kathy Hochul describes as the «most devastating storm in Buffalo’s long storied history…» pic.twitter.com/IQJlmo2bh6

— Shawn Reynolds (@ShawnReynolds_) December 26, 2022