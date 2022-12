Μια χιονοθύελλα σπάνιας σφοδρότητας πλήττει από σήμερα τις ΗΠΑ, προκαλώντας επικίνδυνες συνθήκες και αποδιοργανώνοντας τα δρομολόγια τρένων και αεροπλάνων σε μεγάλο μέρος της χώρας, λίγα εικοσιτετράωρα πριν από τα Χριστούγεννα.

Το πρωί της Παρασκευής, τοπική ώρα, σχεδόν 240 εκατομμύρια άνθρωποι ή το 70% του πληθυσμού, είχε λάβει προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS). Σε πολλές Πολιτείες οι συνθήκες είναι πολύ επικίνδυνες για τις μετακινήσεις, ωστόσο εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν βγει στους δρόμους ή σπεύδουν στα αεροδρόμια για να ταξιδέψουν ενόψει των εορτών.

A pot of boiling water turns into snow instantly in freezing temperatures in Montana, US. #BombCyclone #Cyclonebomb #WinterStorm pic.twitter.com/p0HTf2yD8G

Στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, στην κομητεία Ίρι, εκδόθηκε απαγόρευση μετακινήσεων. «Μένουμε στο σπίτι (…) Δεν μπορώ να δω τίποτα στην άλλη πλευρά του δρόμου», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τζένιφερ Ορλάντο, από την πόλη Χάμπουργκ, όπου ισχύει η απαγόρευση.

Το θερμόμετρο έδειχνε -8 βαθμούς Κελσίου. Η γυναίκα είπε ότι επειδή ένα αυτοκίνητο έπεσε σε μια κολόνα του ηλεκτρικού, κόπηκε το ρεύμα στην περιοχή για περίπου τέσσερις ώρες.

Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Αμερικανοί ήταν χωρίς ηλεκτρικό το μεσημέρι, κυρίως στη Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα, το Κονέκτικατ και το Τέξας, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Poweroutage.us.

Την Πέμπτη ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε τους Αμερικανούς «να ακούν τις προειδοποιήσεις» σε τοπικό επίπεδο και να τηρούν τις οδηγίες των αρχών, τονίζοντας ότι η θύελλα αυτή είναι «σοβαρή».

Συνολικά, περίπου 112 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται ότι θα ταξιδέψουν τουλάχιστον 80 χιλιόμετρα από το σπίτι τους μεταξύ της 23ης Δεκεμβρίου και της 2ας Ιανουαρίου, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινητιστών (ΑΑΑ).

Πολλές Πολιτείες έχουν ήδη κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως η Νέα Υόρκη, η Οκλαχόμα, το Κεντάκι, η Τζόρτζια και η Βόρεια Καρολίνα.

OK, here we go. Let’s brace for impact. Let’s all try to stay safe and #UpstateStrong #NYTough in this #WinterStorm. pic.twitter.com/ybCdqVY1yx

— Prof. Thomas G. Schulze 🎗aspiring LIBERTARIAN (@Prof_TGSchulze) December 23, 2022