Ενώπιον του δικαστή βρέθηκε σήμερα η Εύα Καϊλή.

Νωρίτερα από το αναμενόμενο ολοκληρώθηκε η διαδικασία ακρόασης από τον Βέλγο δικαστή, για την εμπλοκή της στην υπόθεση του Qatar Gate.

Yπενθυμίζεται ότι η Ελληνίδα ευρωβουλευτής και τρεις ακόμη συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά.

Η προδικαστική ακρόαση για την Καϊλή και τους τρεις συγκατηγορούμενούς της ολοκληρώθηκε. Βγήκαν κρυφά από το πίσω μέρος του δικαστηρίου. Κανένα μέσο ενημέρωσης δεν είδε κανέναν από αυτούς σήμερα απ’ όσο γνωρίζω. Ακόμα δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το τι συνέβη στην προδικαστική ακρόαση» ανέφερε στο Twitter ο δημοσιογράφος Jack Parrock που αποκάλυψε το σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωκοινοβούλιο.

BREAK: The pre-trial hearing for #Kaili and her 3 codefendants is over.

They were snuck out the back of the court. No media has seen any of them at all today as far as I’m aware.

Still no information about what happened in the pre-trial hearing.

— Jack Parrock (@jackeparrock) December 14, 2022