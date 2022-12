Μετά από μια αποστολή 26 περίπου ημερών σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, το διαστημικό σκάφος Orion της NASA επέστρεψε στη Γη.

Η προσθαλάσσωση της κάψουλας Orion πραγματοποιήθηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό. Το διαστημικό σκάφος, δεδομένου ότι επρόκειτο για δοκιμή, δεν είχε πλήρωμα, κάτι που αναμένεται να αλλάξει στην επόμενη αποστολή.

H NASA σχεδιάζει όλο και πιο σύνθετες αποστολές μελλοντικά με το Orion. Αναμένεται να ξεκινήσουν πιθανότατα στα τέλη του 2024 και θα περιλαμβάνουν μια προσπάθεια επιστροφής των ανθρώπων στην επιφάνεια της Σελήνης.

Τελευταία φορά που έγινε αυτό ήταν πριν από 50 ακριβώς χρόνια από το πλήρωμα του Apollo 17. Το νέο project ονομάζεται Artemis, που στην ελληνική μυθολογία ήταν η αδερφή του Απόλλωνα.

Splashdown.

After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7

— NASA (@NASA) December 11, 2022