Ένας άνδρας συνελήφθη στη Βρετανία με την υποψία ότι πέταξε αβγά εναντίον του βασιλιά Καρόλου σήμερα, κατά τη διάρκεια του περιπάτου του, μετέδωσε το πρακτορείο PA Media, επικαλούμενο την τοπική αστυνομία.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε τη σύλληψη.

#Breaking A man in his 20s has been arrested on suspicion of common assault during a walkabout by the King in Luton town centre, Bedfordshire Police said, after an egg is believed to have been thrown in the direction of the monarch pic.twitter.com/ajYQDzJS7T

Ο Κάρολος, που ανέβηκε στον θρόνο τον Σεπτέμβριο μετά τον θάνατο της μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ, πραγματοποιούσε επίσκεψη στο Λούτον, στα βορειοδυτικά του Λονδίνου.

Μετά το περιστατικό οι άνδρες της ασφάλειάς του τον μετέφεραν σε άλλο σημείο όπου συνέχισε τις συναντήσεις και τις χειραψίες με συγκεντρωμένο κόσμο.

Τον περασμένο μήνα ένας άνδρας συνελήφθη αφού πέταξε αβγά στον Κάρολο και τη σύζυγό του Καμίλα, ενώ παρίσταντο σε μια εκδήλωση στη βόρεια Αγγλία. Ο άνδρας αφέθηκε αργότερα ελεύθερος.

A man has been detained by police after appearing to throw eggs at the King and Queen Consort during a walkabout in York.

A UK man was arrested for throwing an egg at King Charles — weeks after a similar incident by a man shouting: «This country was built on the blood of slaves!»

Charles inherited a $750M estate without paying any tax, while 14 million British people cannot afford to eat every day. pic.twitter.com/G0KCNBqWmk

— AJ+ (@ajplus) December 6, 2022