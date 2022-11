Πιο «καυτός» από ποτέ είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ!

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού προσέφερε άλλη μια μοναδική παράσταση στα παρκέ της G-League, σταματώντας στους 39 πόντους.

Ο 26χρονος shooting guard είναι ασταμάτητος, έκανε πράγματα και θαύματα, οδηγώντας τους Τέξας Λέτζεντς (θυγατρική των Μάβερικς) στη νίκη επί των Μέμφις Χαστλ με 139-129.

Ο Ντόρσεϊ… πετάει στην G-League, με το ένα πάρτι να διαδέχεται το άλλο. Κόντρα στους Μέμφις Χαστλ σημείωσε 39 πόντους σε 37 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 10/21 εντός παιδιάς, εκ των οποίων 9/12 τρίποντα. Επίσης «γέμισε» την στατιστική του με 7/9 βολές, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη.

Tyler Dorsey and Grant Riller were RED HOT tonight! They combined for 6️⃣9️⃣ points to lead the @TexasLegends to a 10-point victory over the Hustle in Memphis.

Ο νεαρός παίκτης δεν σταματά να… βομβαρδίζει τα αντίπαλα καλάθια, στέλνοντας και το κατάλληλο… μήνυμα στους ανθρώπους των Ντάλας Μάβερικς.

Ο Ντόρσεϊ τρελαίνει κόσμο G-League και μένει να φανεί, αν ο Τζέισον Κιντ του δώσει την ευκαιρία στους Μάβερικς του Λούκα Ντόντσιτς.

Θυμίζουμε πως ο 26χρονος γκαρντ έχει παίξει μόλις μία φορά για το Ντάλας, όταν πήρε 4:17 σε ευρεία νίκη (+41) επί των Μέμφις Γκρίζλις για να σκοράρει 9 πόντους από 3/3 δίποντα και 1/1 τρίποντο.

Tyler Dorsey, Tyler Hall, and Grant Riller combined for 9️⃣1️⃣ points to lead the @TexasLegends to a high-scoring road victory over the Hustle! The Legends were ON FIRE as they shot 56.7% FG and 57.1% 3PT.

👊 Riller: 30 PTS, 5 REB, 13/22 FG

👊 Hall: 22 PTS, 8 REB, 5 3PT pic.twitter.com/XOgOSyoWwJ

— NBA G League (@nbagleague) November 30, 2022