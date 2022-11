Οι αντίπαλοι τόποι

Η πανέμορφη παραλία Χιλιαδού της Εύβοιας, εκεί όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα της ταινίας «Το τρίγωνο της θλίψης» (Triangle of Sadness) του Ρούμπεν Έστλουντ (Χρυσός Φοίνικας στο Φεστιβάλ Καννών 2022), είναι υποψήφια για το βραβείο Καλύτερης Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Τοποθεσίας 2022.

Η διάκριση που απονέμεται από το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Επιτροπών Κινηματογράφου (EUFCN) ετησίως, κατόπιν ψηφοφορίας του κοινού, αφορά τοποθεσίες στις οποίες γυρίστηκαν ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές που κυκλοφόρησαν ανάμεσα στις 21 Σεπτεμβρίου 2021 και τις 3 Οκτωβρίου 2022.

Μια κριτική επιτροπή επέλεξε τις 5υποψηφιότητες που θα διαγωνιστούν για το βραβείο, ενώ το κοινό καλείτε να ψηφίσει τη δική του αγαπημένη τοποθεσία και να αναδείξει τον τελικό νικητή. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως τις 31 Ιανουαρίου 2023 και ο νικητής θα ανακοινωθεί, στο Βερολίνο, κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Αγοράς Κινηματογράφου της Μπερλινάλε.

Οι πέντε υποψήφιες τοποθεσίες για το Location Award του 2022

Νησιά Brissago για την ταινία Dawn Chorus – Ticino Film Commission (Ελβετία), παραλία Χιλιαδού για την ταινία Triangle of Sadness – Hellenic Film Commission (Ελλάδα), η πόλη Portsoy για την σειρά for Peaky Blinders (Season 6) – Screen Scotland (Σκωτία), το ξενοδοχείο Schlosshotel Kronberg για την ταινία Spencer – Film Commission Hessen (Γερμανία), η συνοικία Stari Grad για την ταινία How I Learned To Fly – Filming in Croatia (Κροατία).

Η ανακοίνωση του Ελληνικού Κέντρου Κνηματογράφου

«Οι διαχρονικοί δεσμοί του Hellenic Film Commission με το EUFCN, του οποίου είναι ενεργό μέλος, για μια ακόμη φορά φέρνουν ελληνική τοποθεσία ανάμεσα σε αυτές που διεκδικούν το ετήσιο Βραβείο Καλύτερης Ευρωπαϊκής Τοποθεσίας (European Film Location Award). Σημειωτέον δε, ότι το 2019 το κέρδισε η Κέρκυρα, όταν υποδέχτηκε τα γυρίσματα της βρετανικής σειράς «The Durrels».

Ο Σουηδός σκηνοθέτης Ρούμπεν Έστλουντ μιλώντας για την εμπειρία του στην Ελλάδα

«Οι τοποθεσίες στη Χιλιαδού είναι μοναδικές. Δεν υπερβάλλω, τα γυρίσματα ήταν φανταστικά. Το συνεργείο ήταν έμπειρο και πρόθυμο, ενώ οι ντόπιοι ήταν φιλικοί και μας διευκόλυναν. Ήμασταν τυχεροί όσον αφορά τον καιρό, αλλά και τις συνθήκες αναφορικά με τον Covid -19. Η οργάνωση γυρισμάτων υπό αυτές τις συνθήκες και η παραγωγή υλικού, που ξεπέρασε τις προσδοκίες μου, έκαναν μεγαλύτερη τη χαρά μου. Η περίοδος που πέρασα στην Ελλάδα ήταν μία από τις εμπειρίες μου που με έκαναν να αγαπήσω τη δουλειά μου ακόμη περισσότερο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Heretic και στο Helenic Film Commission».

Πληροφορίες ταινίας

Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, ΗΠΑ, 2022

Παραγωγή:Ερικ Χέμεντορφ, Φιλίπ Μπόμπερ

Σκηνοθεσία:Ρούμπεν Εστλουντ

Σενάριο:Ρούμπεν Εστλουντ

Φωτογραφία:Φρέντρικ Γουένζελ

Μοντάζ:Ρούμπεν Εστλουντ, Μικέλ Κι Κάρλσον

Πρωταγωνιστούν:Χάρις Ντίκινσον, Τσάρλμπι Ντιν, Ντόλι ντε Λεόν, Βίκι Μπερλίν, Γούντι Χάρελσον

Διάρκεια:149 λεπτά

Διανομή:Feelgood Entertainment