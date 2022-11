Σε ζωντανή μετάδοση

Ήταν 25 Οκτωβρίου του 1975, όταν ο Elton John έδωσε μια μεγάλη συναυλία στο Στάδιο Ντότζερ εκτοξεύοντας τη φήμη του. Ο ίδιος ολοκλήρωσε αυτή τη διαδρομή 47 χρόνια μετά, επιστρέφοντας στον ίδιο χώρο, όπου και αποχαιρέτισε το κοινό στην τελευταία του παράσταση στη Β. Αμερική.

Κατά τη διάρκεια της ιστορικής ζωντανής μετάδοσης, διάρκειας τριών ωρών, από την Disney Branded Television, ο Elton John έδωσε μια παράσταση αντάξιας της φήμης του, αποτίνοντας φόρο τιμής στην εμβληματική στιγμή του 1975 που τον εκτόξευσε σε παγκόσμιο θρύλο.

Είμαι ενθουσιασμένος που θα γιορτάσω αυτή τη σημαντική βραδιά σε παγκόσμια κλίμακα

«Το να νιώσω την ενέργεια από τους μεγαλύτερους θαυμαστές μου, όχι μόνο στο Στάδιο Ντότζερ, αλλά σε όλον τον κόσμο, ενώ θα παρακολουθούν ζωντανά από το σπίτι τους, θα είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό για μένα», δήλωσε πριν την συναυλία ο Elton John.

«Ελπίζω όλοι να νιώσουν τη δύναμη και τη χαρά που χαρίζει η εμφάνιση σε μια σκηνή τόσο εμβληματική, όσο το Ντότζερ, ακριβώς όπως ένιωσα κι εγώ πριν από σχεδόν 50 χρόνια».

Στη σκηνή συναντήθηκαν οι βραβευμένες με GRAMMY, Dua Lipa, Kiki Dee και Brandi Carlile με την εμβληματική μορφή της μουσικής βιομηχανίας Elton John, κατά τη διάρκεια της τελευταίας του εμφάνισης στη Β. Αμερική, τιμώντας τον ίδιο και τη θρυλική του καριέρα.

Ντοκιμαντέρ με σημαντικές στιγμές της καριέρας του καλλιτέχνη

Αυτή η φαντασμαγορική βραδιά θα αποτελέσει το προοίμιο για το πολυαναμενόμενο, πρωτότυπο ντοκιμαντέρ της Disney «Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and the Years That Made His Legend», από τον υποψήφιο για Όσκαρ R.J. Cutler και τον παραγωγό David Furnish, που θα κυκλοφορήσει το 2023.

Το «Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and the Years That Made His Legend» θα αποτελέσει το επίσημο αφιέρωμα στον Elton John και θα περιλαμβάνει υλικό από πρόβες και συναυλίες των τελευταίων 50 ετών, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά, μαζί με αποκλειστικό υλικό από τα προσωπικά του αρχεία και συνεντεύξεις.

Στο αφιέρωμα θα προβληθούν επίσης πλάνα από τους τελευταίους μήνες της περιοδείας του, ενώ θα γίνει και μια αναδρομή στα απίστευτα πρώτα πέντε χρόνια της καριέρας του, μεταξύ 1970 και 1975, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Elton κυκλοφόρησε δέκα εμβληματικά άλμπουμ, επτά από τα οποία έφτασαν στο Νο. 1 των billboard charts και τον μετέτρεψαν σε παγκόσμιο φαινόμενο. Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί σε φεστιβάλ και σε κινηματογραφικές αίθουσες πριν γίνει διαθέσιμο στο Disney+.