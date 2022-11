Λίγες μέρες απέμειναν για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του κόσμου. Το Μουντιάλ βρίσκεται προ των πυλών και άπαντες ανυπομονούν να δουν ποια ομάδα θα κόψει πρώτη το νήμα στα γήπεδα του Κατάρ.

Φυσικά, ένα πρόσωπο θα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ο παίκτης που ξεσηκώνει τα πλήθη με μια του μόνο κίνηση. Ο παίκτης που άπαντες πίνουν νερό στο όνομα του. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Λιονέλ Μέσι. Ολόκληρο γήπεδο γέμισε χθες για μία και μόνο προπόνηση. Μόνο από αυτό, καταλαβαίνει κανείς την «τρέλα» που επικρατεί γύρω από τον Pulga.

Messi and the Argentina players putting on a show for the fans 🇦🇷🔥pic.twitter.com/U1kLGMOuBb

— TM (@TotalLeoMessi) November 14, 2022